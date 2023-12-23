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Yapay zeka kendi ekosistemini kuruyor

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Bilim insanları, yapay zekanın artık insan müdahalesi olmadan yeni yapay zeka sistemleri üretebilecek seviyeye geldiğini açıkladı.
Yapay zeka kendi ekosistemini kuruyor

ABD merkezli yapay zeka firması Aizip ve prestijli Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) bilim insanlarının ortak yürüttüğü araştırmalar, ChatGPT gibi gelişmiş dil modellerine sahip yapay zeka sistemlerinin, insan yardımı olmadan daha küçük yapay zeka sistemleri üretebildiğini ortaya koydu.

Fox News‘ün aktardığına göre Aizip’in CEO’su Yan Sun, bunun ‘kendi kendine evrilebilen yapay zekaya’ yönelik ilk adım olduğunu söyledi: “Gelişmiş büyük yapay zeka modellerini, daha küçük modelleri inşa etmek için kullanıyoruz. Tıpkı abinin, kardeşinin gelişimine destek sağlaması gibi.”

Aizip’in kurucularından Yubei Chen de büyük ve küçük yapay zeka sistemlerinin, birlikte çalışarak gelecekte eksiksiz bir ekosistem oluşturacağına inandıklarını belirtti.

Kaliforniya Üniversitesi’nde çalışan Chen, bu sistemlerin işitme cihazlarında, petrol hatlarının denetiminde ve soyu tükenme tehlikesi altındaki türlerin takibinde kullanılabileceğini kaydetti.

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