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Yapay zeka kullanarak köpekleri ‘konuşturan’ tasma geliştirildi

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Güney Koreli bir startup şirketi ses tanıma teknolojisi kullanarak köpeklerde beş farklı duygu durumunu tespit edebilen yapay zeka temelli bir tasma geliştirdi.
Yapay zeka kullanarak köpekleri ‘konuşturan’ tasma geliştirildi

Petpuls adı verilen tasma, akıllı telefon uygulamasıyla sahibine köpeğinin mutlu, sakin, endişeli, kızgın ya da üzgün olduğunu söyleyebiliyor.

Şirketin pazarlama müdürü tasmanın köpeklere sahiplerinin anlayabileceği bir ses verdiğini belirtti.

Şirket üç yıl önce köpeklerin dugularını analiz etmek için farklı türde havlamalar toplamaya başladı. Daha sonra 50 cins köpekten 10 binden fazla örnek içeren veri tabanına dayalı bir algoritma geliştirdi.

Şirket, cihazı test eden Seul Ulusal Üniversitesi’nin tasmanın duyguları tanımada yüzde 90 oranında başarılı olduğunu bildirdiğini belirtti.

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