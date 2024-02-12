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Yapay Zeka Operasyonu... Uyuşturucunun her çeşidi bulundu!

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Girne gerçekleştirilen Yapay Zeka operasyonunda ele geçirilen 4 buçuk kilo uyuşturucuyla ilgili tutuklanan Ukrayna uyruklu Oleksii Pakholvhak’un ardından Vladyslav Alıstratov ve Predein Ruslan yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Yapay Zeka Operasyonu... Uyuşturucunun her çeşidi bulundu!

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Haluk Ceylan, 2023 yılı Ekim ayı içerisinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerine gelen bir bilgide "Sosyal medya ve Yapay Zeka kullanılarak" henüz tespit edilemeyen bir şahsın yönlendirmesi ile yabancı uyruklu erkek bir şahsın Girne bölgesinde farklı konumlara çeşitli uyuşturucu maddeler atıp fotoğrafını çekerek konumunu ve fotoğrafını gönderdikten sonra, alınmasını sağlayarak satışını yaptığı bilgisi alındığını söyledi.

Polis, 3 aylık takip sonucu tespit edilen ve Girne’de Kurtuluş Caddesi’nde özel güvenlik tarafından korunan sitede kalan zanlı Oleksii Pakholvhak’un dairesine 6 Şubat 2023 tarihinde operasyon düzenlediklerini açıkladı.

Polis, Narkotik ve Kaçakçılığı önleme Müdürlüğünde görevli bir ekip tarafından zanlının evinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, 19.50-21.00 saatleri arasında yapılan aramada; 1 kilo 300 gram ağırlığında Mefedron, 500 gram (yarım kilo) Magic Mushroom (sihirli mantar), 10 gram kokain, 10 gram amfetamin, 200 gram hintkeneviri, kenevir yağı, 120 gram uyuşturucu madde içerdiğine inanılan macun esrar, 20 gram Uyuşturucu madde içerdiğine inanılan elektronik sigara likidi, 3 gram MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 kilo 800 gram ağırlığında içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan çikolata bulunarak emare olarak alındığını anımsattı. Polis, Pakholvhak'dan yapılan soruşturmada; 3 Şubat 2024 tarihinde Girne'de Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir markete içerisinde uyuşturucu olan 2 poşet yiyecek malzemesi bıraktığını öğrendiklerini açıkladı.

Polis, 8 Şubat 2024 tarihinde yapılan soruşturmada ve bölgede izlenen kamera görüntülerinde konu paketleri gelip alan şahısların Girne'de sakinler Vladyslav Alıstratov ve Predein Ruslan olduğunun belirlendiğini ve 2 zanlının Girne’de tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

 

Polis, Vladyslav Alıstratov’un Girne Şht. Fedai Ali Sokak Avrasya sitesindeki dairesinde 8 Şubat  15.30-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilen aramada; konu ikametgahın mutfak kısmında 2 gram ağırlığında kokain,1 adet LSD türü uyuşturucu olduğuna inanılan pul, 1 adet "La Case de papel" motifli mor renk uyuşturucu hap, yaklaşık 1 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu,  5 gram ağırlığında Mefedron türü uyuşturucu, mutfak tezgahı üzerindeki tepsi içerisinde 2 adet metal öğütücü ve yaklaşık 3 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri " Maybach" yazan kutu içerisinde streç naylona sarılı yaklaşık 1 gram ağırlığımda hintkeneviri, yaklaşık 1 gram ağırlığında içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan macun, 5 gram uyuşturucu madde olduğuna inanılan Magic Mushroom (sihirli mantar) hassas terazi, buzdolabı içerisinde 2 farklı cam şişede yaklaşık 30 gram ağırlığında içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan kenevir yağı, tuvaletteki dolapta yaklaşık 50 gram ağırlığında içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sabun bulunduğunu söyledi.

Polis, Predein Ruslan evinde yapılan aramada ise kanunsuz bir şey bulunmadığını açıkladı.

Polis memuru, Oleksii Pakholvhak’un işlemiş olduğu suçlar ile ilgili olarak 6 Şubat 2024 tarihinde bir gönüllü ifade verdiğini, diğer iki zanlının da önceki gün birer gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, 3 ifade aldıklarını, 4 kamera görüntüsü incelediklerini söyledi. Polis, uyuşturucunun ülkeye nasıl sokulduğuna, kimlere verildiğine dair araştırmalarının sürdüğünü açıkladı.

Polis, zanlıların cep telefonlarının da DATA incelemesinin yapılacağını ifade ederek, 8 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Oleksii Pakholvhak ile Predein Ruslan’un avukatı Aslı Seldağ, tahkikat amaçlı talep edilen 8 günlük ek süreye itiraz etmedi.

 Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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