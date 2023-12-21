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Yapay zeka otizmi basit bir "göz taraması" ile yüzde 100 doğru tespit edebiliyor

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Bir yapay zeka aracı çocukların gözlerini tarayarak yüzde 100 doğrulukla otizmli olup olmadıklarını saptayabiliyor.
Yapay zeka otizmi basit bir "göz taraması" ile yüzde 100 doğru tespit edebiliyor

Otizm ABD'de yaşayan her 36 çocuktan birini etkiliyor. Ancak bu çocukların pek çoğunda otizm, çocukluklarının sonuna kadar teşhis edilemiyor. Bu da gerekli terapilerden mahrum kalmalarına neden olabiliyor.

Otizm, beyin gelişiminin ilerleyişinde değişim gözlemlenen bir durum.o Optik sinirler göz retinasını beyne çok kısa bir yol üzerinden bağlıyor. Dolayısıyla beyindeki farklılıkların gözlerden tespit edilebilecek olması gerçekten de mantıklı olabilir.

Otizmi tespit eden yapay zeka, Seul'deki Yonsei Üniversitesi'nde bir araştırma ekibi tarafından geliştirildi. Ancak uzmanlara göre bu keşfe güvenmek için henüz çok erken ve yüzde 100 doğruluk payı gerçek dışı.

OTİZMLİ ÇOCUKLARIN SADECE DÖRTTE BİRİ KIZ

Söz konusu çalışmaya 479'u otizmli ve 479'u otizmsiz olmak üzere 958 çocuk katıldı.

Her iki grupta da aynı erkek ve kız oranı vardı, yüzde 82 erkek ve yüzde 18 kız. Bu da çoğu ülkede otizm dağılımı olan dörtte bir cinsiyet oranına uyuyor.

Araştırmacılar, sonuçları karmaşıklaştırabilecek diğer psikiyatrik rahatsızlıkları olan çocukları hariç tutarak, algoritmayı denemek için çocukların retina görüntülerini kullandılar.

Araştırmacılar tarafından retina taraması ile sadece çocukların otizmli olup olmadığı değil teşhis edilen otizmin ne kadar şiddetli olduğu da hesaplanmak istendi.

OTİZMİN ŞİDDETİNİ DE HESAPLIYOR

JAMA Network Open'da yayınlanan araştırmaya göre, yapay zeka aracı üzerinde geliştirildiği ilk çocuklardan farklı bir grup çocukta test edildiğinde de otizmi yüzde 100 oranında doğru bir şekilde tespit etti.

Yapay zeka yalnızca retina taramalarına dayanarak otizmin ne kadar şiddetli olduğunu da yüzde 74 doğrulukla belirleyebiliyor.

Duke Otizm Kliniği direktörü Geri Dawson, otizmi tespit etmek için retinayı tarama fikrinin "ilgi çekici ve umut verici" olduğunu söyledi.

Retinadaki değişiklikler aynı zamanda Alzheimer Hastalığını öngörmek için de kullanılıyor.

BAŞKA UYGULAMALAR DA GELİŞTİRİLDİ

Otizmi teşhis etmeye yönelik geliştirilmekte olan başka uygulamalar da var. Bu uygulamalar gözlerin yapısına odaklanmaktan ziyade çocuğun göz takibi, yani nereye baktığını tespit etmeye odaklanıyor.

Sosyal iletişim sorunları otizmin temel semptomlarından birini oluşturuyor. Bu nedenle raştırmacılar, çocukların dikkatinin insanlardan çok nesnelere yönelik olup olmadığını gözlemleyerek otizm taraması yapmaya çalıştı.

Duke Üniversitesi'ndeki bir ekip tarafından geliştirilmekte olan bu uygulama, 2021 yılında yapılan bir denemede otizmi yüzde 90 doğrulukla teşhis etti.

Göz izleme yazılımı ve akıllı telefon kameraları kullanan bu uygulama, küçük çocuklara oyuncaklarla oynayan insanların videolarını gösterdi ve çocukların oyuncaklara mı yoksa insanlara mı daha fazla baktığını tespit etti.

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