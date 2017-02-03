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Yapay zeka Pokerde de insanları yendi

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Yapay zeka Pokerde de insanları yendi
Yapay zeka pokerde de insanları yendi. Satranç, Riziko ve Go oyunlarından sonra pokerde de bilgisayarlar insanoğlunu yenmeyi başardı.

Carnegie Mellon Üniversitesi’nden Tuomas Sandholm 12 yıl önce yapay zeka çalışmaları için poker üzerine araştırmalar yapmaya başladığında bir bilgisayarın insanları pokerde yenebileceğini asla düşünmediğini söylüyor. Ancak kendi geliştirdiği yapay zeka bunu başardı. Yapay zeka pokerde de insanları yendi.

Libratus adlı yapay zeka, dünyanın önde gelen dört profesyonel poker oyuncusuna karşı 20 gün süren yarışmada açık farkla birinci oldu. Texas Hold’em stilinde oynanan turnuvayı Libratus 1,7 milyon dolarlık çip kadar rakiplerinin önünde tamamladı.

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Bu şekilde yapay zekanın insanoğlunu yendiği oyunlar arasına bir yenisi eklendi. 1996 yılında IBM’in Deep Blue adlı bilgisayarının Gary Kasparov’u satrançta yenmesiyle başlayan trend, IBM Watson’un Riziko şampiyonlarını yenmesi ve son olarak da Google’ın Deepmind AlphaGo’sunun Go şampiyonu Lee Sedol’ü mağlup etmesiyle devam etmişti. Şimdi de poker bu listeye dahil oldu.

Pokerin diğer oyunlara göre bir bilgisayar için daha zor olduğu belirtiliyor. Bunun nedeni ise pokerde belirsizlik etkeninin olması. Yani oyuncular satranç ya da Go da olduğu gibi oyunla ilgili tüm etkenleri, tüm parçaları göremiyorlar. Bilgisayarın rakibinin elini bilme ihtimali yok. Elde yeterli kesin bilgi olmadan yapay zekanın bu başarıyı yakalaması, yapay zeka çalışmaları için çığır açacak nitelikte bir gelişme olarak gösteriliyor.

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