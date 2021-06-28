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Yapay Zeka Rembrandt'ın Gece Devriyesi Tablosunu Orijinal Haline Getirdi

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Hollandalı ressam Rembrandt'ın yüzyıllar önce duvara sığabilmesi için kesilen ünlü tablosu, yapay zeka sayesinde eski haline getirildi.
Yapay Zeka Rembrandt'ın Gece Devriyesi Tablosunu Orijinal Haline Getirdi

Hollandalı ressam Rembrandt'ın yüzyıllar önce duvara sığabilmesi için kesilen ünlü tablosu, yapay zeka sayesinde eski haline getirildi. Tablonun bu dijital hali önümüzdeki aylarda ziyaret edilebilecek.

Hollandalı ressam Rembrandt van Rijn'in en büyük tablosu daha da büyüdü.

Bu, sanat ve yapay zekanın birleşmesi sayesinde oldu.

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Amsterdam'daki Rijksmuseum'da sergilenen Rembrandt'in "Gece Devriyesi" isimli tablosu orijinal haline getirildi.

Tablo yapımından 70 yıl sonra götürüldüğü belediye binasında iki kapı arasındaki duvara sığabilmesi için dört köşesinden kesilmişti.

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Tablo yüzyıllardır bu şekilde sergileniyordu. Ressam Gerrit Lundens'in yaptığı reprodüksiyon sayesinde tablonun orijinal halinin nasıl olduğu biliniyordu.

İşte reprodüksiyona bakılarak Rembrandt'ın orjinal tablosu yapay zeka ile tamamlandı.
İki yıl boyunca çalışmalar sürdü. Yüksek tekonoloji tarayıcılar, x-ışınları ve dijital fotoğraflar kullanıldı.
Ludens'in reprodüksiyonundan bu şekilde alınan verilerle orjinal tablonun eksik bölümü tamamlandı.

Çalışma ekibi, "Gece Devriyesi'nin inanılmaz ayrıntılı bir fotoğrafını yaptık. Yapay zeka sayesinde Rembrandt'un tabloda hangi renkleri kullandığını ve fırça darbelerini nasıl yaptığını tespit ettik. Aynı zamanda reprodüksiyondaki perspektif bozukluğunu da giderdik çünkü sanatçı tablonun köşesinde oturarak reprodüksiyonu yapmıştı" dedi.

Ekip, "Orijinalle reprodüksiyonun fotoğraflarını çok büyük bir dikkatle bütünleştirdik. Görsel olarak binlerce küçük parçaya ayırdık. Bilgisayara kopyadaki küçük parçayı görünçe nasıl hareket etmesi gerektiğini öğrettik. Bilgisayara nasıl imitasyon yapacağını gösterdik" şeklinde konuştu.

Kullanılan yöntem ile Rembrandt'ın tablosu geçici olarak eski boyutuna ulaştırıldı. Tablonun bu digital hali önümüzdeki aylarda ziyaret edilebilecek.

Tablonun kalıcı olarak eski haline dönüştürülmesi içinse teknoljinin daha da ilerlemesi gerektiği belirtiliyor.

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