Yapay zeka ‘ressamı’ Dall-e’ye insan yüzü yüklemek artık mümkün

Dall-e, girilen anahtar kelimeye göre yüksek kalite görüntüler oluşturuyor. Bu son karar programın nasıl kullanılabileceğine ilişkin kuralların genişletildiğini gösteriyor.

OpenAI, herkese açık beta sürümü başlatıldığında, kullanıcıların gerçekçi bir yüze sahip herhangi bir görüntü oluşturmasına izin vermiyordu.

Daha sonra, bu kurallar gerçekçi yüzlerin oluşturulmasına izin verecek şekilde genişletildi.

Artık kullanıcılar, izin alarak gerçek insanları tasvir eden fotoğrafları yükleyebilecek ve resimler üzerinde yeni varyasyonlar oluşturmak için OpenAI’ın araçlarını kullanabilecek. Örneğin, Twitch yayıncısı NymN, bu teknolojiyi kullanarak banyo yapan bir WWE güreşçisi olarak kendi görüntülerini oluşturdu.

OpenAI, kullanıcılarına yazdığı bir mektupta kuralları yumuşatmanın gerekçesini cinsel ve şiddet içerikli içerik oluşturmayı önlemek için kullandığı teknolojiyi geliştirmesi olarak açıkladı: “Birçoğunuz bize, kendinize ait kıyafetler ve saç stilleri yaratmak ve aile fotoğraflarının arka planlarını düzenlemek için Dall-e’yi kullanmayı özlediğinizi söyledi.”

Denetleme eksikliği rekabeti etkiliyor

Ama OpenAI, özellikle Londra merkezli Stability.AI’ın geliştirdiği ‘Stable Difüzyon’ görüntü oluşturma modelinin hiçbir denetleme veya kısıtlama olmaksızın halka sunulması olmak üzere rekabetten gelen baskıya tepki gösteriyor.

Stability.AI’nin CEO’su ve kurucusu Emad Mostaque, bu ayın başlarında Verge’e verdiği demeçte, “Etik, ahlak ve legal olarak bu teknolojiyi nasıl kullandıkları insanların kendi sorumluluğundadır” demişti.