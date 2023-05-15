Yapay zeka sağlık teknolojilerinin geleceğini nasıl şekillendiriyor?

Yapay zeka alanında son aylarda yaşanan gelişmeler, hastalıkları daha yakından ve etkin bir şekilde izlemek ve tedavi etmek için sağlık teknolojisindeki gelişmelere kapı araladı.

2020 yılında yapılan bir araştırma, yapay zekanın sağlık teknolojilerine entegre edilmesinin 2026 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sağlık hizmetlerinin maliyetini 150 milyar dolar azaltacağını gösterdiğinden, bu tür bir yenilik tüketiciler için birçok sağlık maliyetinden tasarruf sağlayabilir.

O zamandan beri yapılan yeniliklerden de bu anlaşılıyor; Geçen Ekim ayında yayınlanan verilere göre, yalnızca 2022'de ABD Gıda ve İlaç İdaresi, karmaşıklık düzeyi temel algoritmalar tasarlamaktan makine öğrenimi araçlarına kadar değişen, yapay zeka destekli yaklaşık 100 tıbbi cihaz için lisans verdi.

Pew Araştırma Merkezi tarafından yürütülen bir anket, çoğu Amerikalı'nın sağlık hizmeti sağlayıcıları yapay zekaya güvenirse daha rahat hissedeceğini ortaya koydu, ancak araştırmacılar hala reaktif bakımdan proaktif bakıma geçmeye odaklanıyorlar.

İşte yapay zekanın sağlık teknolojileri alanındaki etkisini gösteren 9 örnek:

-Kanseri takip etmek için yapay zeka destekli bir araç: Britanya'daki Ulusal Sağlık Hizmetleri Kurumu’na bağlı Royal Marsden NHS Foundation Trust, Londra'daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü ve Imperial College London'dan araştırmacılar, CT görüntülerinde yüksek doğrulukla kanserli büyümeyi izleyebilen bir araç geliştirdiler.

-Araştırmacılar, aracın doktorların hızlı kararlar almasına ve hastalarına hastalıkları için en iyi tedaviyi vermelerine yardımcı olabileceğini söylüyor. Araç hala ilk aşamalarında, ancak onu geliştiren ekip, faydalarının açık ve umut verici olduğunu onaylıyor.

-Moderna ve IBM Ortaklığı: Bu ayın başlarında Moderna ve IBM, mRNA tabanlı teknolojiyi araştırmak ve geliştirmek için kuantum bilgi işlem ve üretken yapay zekayı kullanmak üzere bir ortaklık duyurdu. Son gelişmeler, araştırmacıların belirli alanları hedeflemek için yeni aşılar oluşturmasına izin verebilir.

-Kalp yetmezliği için yapay zeka destekli cihaz: Geçtiğimiz Aralık ayında ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Mayo Clinic tarafından geliştirilen ve kalp yetmezliğini düşük ejeksiyon fraksiyonu ile takip edebilen bir araca onay verdi. Bu gelişme, kalp yetmezliğinin izlenmesi ve tedavisinin hızlandırılması için kalp yetmezliği alanında önemli bir ilerleme.

-Yapay zeka Parkinson hastalığını takip ediyor: Ağustos 2022'de yayınlanan bir araştırma, Parkinson hastalığını takip edebilen ve uyku sırasında Solunumu ölçerek gelişimini takip edebilen bir yapay zeka modelinin detaylarını ortaya çıkardı. Model, izledikten sonra hastalığın şiddeti hakkında kabaca bir tahmin yapılmasını sağlayabilir.

-Makine Öğrenimi Kullanarak Doğum Riski Tahminleri: Mayo Clinic grubundan araştırmacılar, doğum sırasında hamile kadınların değişen kalıplarını gözlemleyerek vajinal doğumun olumlu bir sonucu olup olmayacağını belirlemek için makine öğrenimini kullanmanın mümkün olduğunu keşfettiler. AI modeli, bu verileri kullanarak, doğumun, doğum sonu kanama ve yenidoğan ölümü gibi, olumsuz sonuçlarının olasılığını tahmin edebilir.

-Apple'dan yapay zeka destekli sağlık koçluğu hizmeti: Bloomberg, Apple'ın akıllı saati ile topladığı verilere dayanarak önerilerde bulunmak ve özelleştirilmiş sağlık sistemleri tasarlamak için teknolojiyi kullanacak yapay zeka destekli bir sağlık koçluğu hizmeti başlatmayı planladığını açıkladı. Bu araç sağlıklı beslenmeyi, uykuyu ve egzersizi destekliyor.

-Yapay zeka ile desteklenen ilk klinik dokümantasyon uygulaması: Microsoft'un bir yan kuruluşu olan Nuance Communications, bakım sağlığı alanında bir klinik dokümantasyon aracında Chat GBT4 ile konuşan yapay zekayı entegre ederek türünün ilk örneği olan bir uygulamayı geçtiğimiz Mart ayında duyurdu.

-Google'dan yapay zeka destekli sağlık teknolojisi: Google şu anda tıp dünyası için özel olarak tasarlanmış geniş bir dil modeli geliştiriyor. Teknoloji devi, son etkinliğinde semptomları değerlendiren bir sohbet robotundan meme kanserini tespit etmek için yapay zeka tarafından desteklenen ultrason cihazlarına kadar uzanan araçları tanıttı.

-Yapay Zeka Destekli Hemşireler ve Asistanlar: Danimarkalı girişim Teton, hemşirelere hastaları izlemek ve ofis işlerine yardımcı olmak için yapay zeka destekli bir asistan sağlıyor. Yardımcı, güncel kalarak ve diğer hemşirelerle iletişim kurarak ön saflardaki personelin yükünü hafifleten başka bir hemşire görevi görüyor.