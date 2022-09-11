Yapay zeka tabanlı X-ray yöntemi, tehlikeli maddelerin tespitini kolaylaştıracak

Bilim insanları; patlayıcıları, narkotik maddeleri ve yasa dışı vahşi yaşam ürünlerini %100 doğrulukla tespit edebilen yeni bir yapay zeka (AI) tabanlı X-ray sistemi geliştirdiler.

Çoğu kişi havaalanı güvenliğini yeterli bulsa da, araştırmalar taramaların silahları, uyuşturucuları ve patlayıcıları tespit etmekte yüzde 80 oranında başarısız olduğunu gösteriyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, yeni bir X-ray yöntemi, tarayıcıların bu yasa dışı ve tehlikeli maddeleri tespit etmesini çok daha kolay hale getirebilir.

İngiltere’deki University College London’dan araştırmacılar, öğeleri yüzde 100 doğrulukla tespit edebildiklerini söyledikleri yaklaşımı geliştirmek için yapay zekayı kullandılar.

Araştırmada yer alan Tristram Riley-Smith, “Bu araştırma, dünya çapındaki gizli tehditlerin yanı sıra narkotik ve yasadışı vahşi yaşam malları gibi çeşitli kaçak malları tespit etme potansiyelini ortaya koydu” dedi.

PATLAYICILAR ÜZERİNDE İYİ BİR ETKİ GÖSTERDİ

X-ışını tekniği, nesnelerdeki mikroskobik değişikliklerin veya düzensizliklerin, X-ışınlarının içinden geçerken bükülmesine neden olduğu gerçeğine dayanır. X-ışınları küçük kıvrımları ölçerek, farklı dokuları algılayabilir.

Araştırmanın kıdemli ismi Profesör Sandro Olivo, “Bu, dokuları analiz ederek malzemeleri ve nesneleri incelemenin ve yasa dışı malzemeleri tespit etmenin yeni bir yolunu sunuyor.”

“X-ışınlarındaki küçük bükülmeler her zaman oradaydı, ancak geleneksel X-ray sistemlerine görünmezler, bu yüzden bu, daha önce kullanılmayan çok miktarda bilgiye erişmemizi sağlıyor.”

“Şimdiye kadar, patlayıcıları tespit etmek için son derece iyi çalıştığını gösterdik, ancak tıbbi görüntüleme veya endüstriyel yapılardaki zayıflıkların tespit edilmesi gibi X-ışınlarına dayanan herhangi bir uygulamada kullanılabilir” dedi.

Patlayıcılar üzerinde test edildiğinde, tespit oranı yüzde 100’dü. Araştırmacılar, tekniğin güvenlik ve gümrük de dahil olmak üzere bir dizi sektörde kullanılabileceğini umuyor.