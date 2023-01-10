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Yapay Zeka üniversite sınavlarının kurallarını değiştirdi

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Avustralya üniversiteleri, öğrencilerin makale yazmak için gelişmekte olan Yapay Zeka yazılımlarını kullanmasından korktukları için sınavları ve diğer değerlendirmeleri yürütme yöntemlerini değiştirmek zorunda kaldı.
Yapay Zeka üniversite sınavlarının kurallarını değiştirdi

Avustralya'daki bazı büyük kurumlar, 'Yapay Zeka kullanımının kopya çekmek olduğunu' belirten yeni kurallar ekledi ve bazı öğrenciler halihazırda yazılımı kullanırken yakalandı.

Ancak bir Yapay Zeka uzmanı, alınan karar konusunda üniversitelerin asla kazanamayacakları bir "silahlanma yarışına" girdiğini söyledi.

Bir bilgi istemine veya sorguya yanıt olarak herhangi bir konuda metin oluşturan ChatGPT, Kasım ayında OpenAI tarafından başlatıldı ve "öğrencilerin öğrenmesi üzerindeki olumsuz etkisi" nedeniyle New York'taki devlet okullarındaki tüm cihazlarda yasaklandı. 

Avustralya'da önde gelen üniversiteler grubu, ortaya çıkan teknoloji nedeniyle bu yıl değerlendirmeleri nasıl yapacaklarını gözden geçirdiklerini söyledi.

Grubun Genel Müdür Yardımcısı Dr. Matthew Brown, kurumlarının öğrenci eğitimi, personel eğitimi, değerlendirmeleri yeniden tasarlama ve hedeflenen teknolojik tespit stratejileri yoluyla Yapay Zeka ile "proaktif olarak mücadele ettiğini" söyledi.

Üniversitelerde kurallar yeniden yazılıyor

Sidney Üniversitesi'nin en son akademik dürüstlük politikası artık bir kopya çekme biçimi olarak “yapay zeka kullanarak içerik oluşturma”dan özellikle bahsediyor.

Avustralya Ulusal Üniversitesi, laboratuvar faaliyetlerine ve saha çalışmasına dayanacak şekilde değerlendirme tasarımlarını değiştirdi, sınavları zamanlayacak ve daha fazla sözlü sunum isteyecek.

New South Wales Üniversitesi'nde Scientia yapay zeka profesörü olan Toby Walsh, öğretmenlerin yeni yılda sınavların nasıl notlanacağı ve intihalle başa çıkmak için protokollerin yürürlükte olup olmadığı hakkında "kriz toplantılarında" olduklarını söyledi.

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