Yapay Zeka ve Sanat Sergisi”, YDÜ  İnovasyon Merkezi’nde açıldı

Yapay Zeka algoritmaları kullanılarak yapılan üretilen eserlerinin sergilendiği “Yapay Zeka ve Sanat Sergisi”, Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnovasyon Merkezi’nde açıldı

Yapay Zeka algoritmaları kullanılarak yapılan üretilen eserlerinin sergilendiği “Yapay Zeka ve Sanat Sergisi”, Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnovasyon Merkezi’nde açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Mükemmeliyet Merkezi, Doku Mühendisliği ve Biyomateryaller Araştırma Merkezi İşbirliği ile üç farklı kategoride hazırlanan “Yapay Zeka ve Sanat Sergisi” Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi’nde açıldı.

Yrd. Doç. Dr. Fatih Veysel Nurçin tarafından Yapay Zeka algoritmaları kullanılarak yapılan çalışmaları içeren “Yapay Zeka ve Sanat Sergisi”, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katılımı ile Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Yapay Zeka Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fadi AL-Turjaman tarafından açıldı.

Prof. Dr. Fadi AL-Turjaman: Yapay zeka, bilimsel çalışmalarda olduğu kadar animasyon, oyun tasarımları, sinema sanayi ve sanat alanlarında önemli değişimler yaratıyor.”

Prof. Dr. Fadi AL-Turjaman, yapay zekanın bilimsel çalışmalarda olduğu kadar animasyon, oyun tasarımları, sinema sanayi ve sanat alanlarında önemli değişimler yarattığını söyledi. Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde yapılan bilimsel çalışmaların uluslararası indeksli dergilerde yayınlandığını yayınlandıkları hatırlatan Prof. Dr. AL-Turjaman, “Yapay zekanın farklı alanlardaki kullanımları ile ilgili çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Yapay zeka algoritmaları kullanılarak oluşturulan sanat sanat sergisi de bunun özel örneklerinden” ifadesini kullandı.