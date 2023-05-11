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Yapay zeka yakında işlerin yüzde 80’inin yerini alabilir

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Bir teknoloji patronu, yapay zekanın önümüzdeki birkaç yıl içinde insan işlerinin %80'inin yerini alabileceğini düşünüyor.
Yapay zeka yakında işlerin yüzde 80’inin yerini alabilir

SingularityNET araştırma grubunun başkanı Ben Goertzel, “evrak işlerini içeren hemen hemen her iş”in “otomatikleştirilebilir” olması gerektiğini söyledi.

Ancak, Goertzel, insanların yaşamak için çalışmaktansa günlerini “daha iyi şeyler” yaparak geçirebilecekleri anlamına geldiği için bunun kötü bir şey olmadığını iddia ediyor.

“İnsanların yaptığı işlerin belki de %80’ini muhtemelen geçersiz kılabilirsiniz” diyen Goertzel’in şirketi yapay zeka üzerine çalışıyor ve robotların hemşirelik gibi işlerde kullanılabileceğini söylüyor.

“İNTERNET NASIL YASAKLANMIYORSA…”

Teknoloji patronu, “Bu durumda, insan işlerini ortadan kaldırmıyorsunuz. Bunun bir tehdit olduğunu düşünmüyorum. Bence bu bir avantaj. Çünkü temelde hemşirelik ve hemşirelik asistanlığı yapmak isteyen yeterince insan yok. İnsanlar yaşamak için çalışmaktansa hayatlarında yapacak daha iyi şeyler bulabilirler.” dedi.

Yapay zeka makinelerinin gelişimini durdurmak için yapılan çağrıları da şiddetle eleştiren Goertzel, “İnsan seviyesindeki genel zekalar gibi olmaya muktedir değiller, çünkü sizin bilim yapmanız gerektiği gibi karmaşık çok aşamalı muhakeme yapamazlar.”

“Makinelerin gerçekten insanlar kadar akıllı olmasını ve bilinmeyenle başa çıkmada çevik olmasını istiyorsak, o zaman eğitim ve programlamalarının ötesinde büyük adımlar atabilmeleri gerekir.”

“Özgür bir topluma sahip olmalıyız ve tıpkı internetin yasaklanmaması gerektiği gibi, bunu da yasaklamamalıyız.” dedi.

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