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Yapay zeka yapacak, stok görsel sitesi satacak

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Popüler stok görsel sitesi Shutterstock, yapay zeka tarafından oluşturulan görselleri satmayı planlıyor.
Yapay zeka yapacak, stok görsel sitesi satacak

Teknolojinin gelişmesiyle beraber yapay zeka sanat alanındaki faaliyetleri artırmaya devam ediyor. Bir süredir yaptıklarıyla dikkat çeken ve hem sanat hem de teknoloji dünyasını etkileyen yapay zeka DALL-E, faaliyetlerini büyütüyor ve stok görsel sitesi ile çalışmaya başlıyor.

DALL-E 2, en popüler AI (yapay zeka) sanat üreticilerinden biri. Bir süredir DALL-E’nin üreticisi OpenAI ile işbirliği yapan Shutterstock, yapay zeka sanat eserlerinden para kazanmayı planlıyor.

Ancak Shutterstock’un yapay zeka ile çalışması herkes tarafından heyecanla karşılanmıyor. Bir diğer popüler stok görsel sitesi Getty’nin CEO’su Craig Peters geçtiğimiz günlerde The Verge ile yaptığı röportajda konu hakkındaki endişelerini dile getirdi:

“Şu anda orada birçok soru var. Bu materyalin telif hakkının kime ait olduğu, bu materyali oluşturmak için yararlanılan haklar hakkında müşterilerimizi bu yasal riske sokmak istemiyoruz.”

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