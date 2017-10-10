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Yapay zekâlı 'tanrı' yaratmak için dini hareket kurdu

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Yapay zekâlı 'tanrı' yaratmak için dini hareket kurdu
İnsansız motosiklet ve Google Street View (sokak görüntüleme) hizmetinin geliştiricisi, eski Google mühendisi Anthony Lewandowski, yapay zekâya dayalı bir 'tanrı' geliştiribilmek amacıyla ‘Way of Future’ (Geleceğin Yolu) isimli bir dini grup kurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, grubun internet sitesinde, yapay zekaya dayalı bir ‘tanrı’ geliştirebilmeyi amaçladıkları ve bu yapay tanrının insanlığın yararına olduğu ileri sürüldü.

ABD basınına göre, grubun geliştirmeyi istediği ‘yüce robot’ kendisine inanların her isteğine karşılık verebilecek.

"İsa'nın kurtarıcılık görevinde yer alabilir"

Lewandowski’nin girişimi, ileri teknoloji ile kurtuluşa inanan ve 2013’te kendi kilisesini kuran Hristiyan-Transhümanistler Birliği’nden de destek gördü. Birliğin Başkanı Papaz Christopher Benech, yapay zekanın İsa’nın kurtarıcılık görevinde yer alabileceğini ileri sürdü.

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