  • BIST 10486.7
  • Altın 2430.646
  • Dolar 32.85
  • Euro 35.1272
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Yapay zekayla kimlik avına önlem: Araştırmacılar yeni yazılım geliştirdi

»
Texas Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, yapay zeka sohbet robotlarının kimlik avı web siteleri oluşturmasını önleyecek bir yazılım geliştirdi. Bu yazılım, kullanıcı talimatlarını tespit ederek kimlik avı sitelerinin oluşumunu engelliyor.
Yapay zekayla kimlik avına önlem: Araştırmacılar yeni yazılım geliştirdi

Arlington'daki Texas Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, yapay zeka sohbet robotlarının kimlik avı web siteleri oluşturmasını önleyecek bir yazılım geliştirdi.

Bu yazılım sayesinde siber suçluların dolandırıcılık yapmak için yapay zeka kullanımının engellenmesi hedefleniyor.

Yazılım, Texas Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nde yardımcı doçent olarak görev yapan Shirin Nilizadeh ile doktora öğrencileri Sayak Saha Roy ve Poojitha Thota tarafından geliştirildi.

Bu araç, yapay zekalı sohbet robotlarının kimlik avı siteleri oluşturmak için kullanılabilecek kullanıcı talimatlarını tespit etme ve engelleme becerisini geliştiriyor.

YAPAY ZEKA KİMLİK AVI SALDIRILARI OLUŞTURABİLİR

ChatGPT gibi yapay zeka sohbet robotları bazı yerleşik tespit yeteneklerine sahip olsa da, Nilizadeh'in ekibi kimlik avı saldırıları oluşturmak için kullanılabilecek boşluklar olduğunu keşfetti.

Yapay zeka sohbet robotlarının yükselişiyle birlikte, yapay zeka hızlı bir şekilde web siteleri oluşturabildiğinden, teknik becerileri olmayanlar için bile çevrimiçi dolandırıcılık oluşturmak daha kolay hale geldi.

KÖTÜ AMAÇLI İSTEMLERİ TESPİT EDİP ENGELLEME YETENEĞİ GELİŞTİRİLDİ

Saha Roy, yazılımlarını oluşturmak için ekibin ilk olarak kimlik avı web siteleri oluşturmak için kullanılabilecek çeşitli istemleri belirlediğini söyledi.

Bu bilgileri kullanarak, yazılımlarını bu belirli anahtar kelimeleri ve kalıpları tanıyacak ve bunlara yanıt verecek şekilde eğittiler ve kötü amaçlı istemleri tespit etme ve engelleme yeteneğini geliştirdiler.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin bu yıl uzay istasyonuna insanlı iki sefer yapacak19 Haziran 2024 Çarşamba 13:33
  • Siyahi girişimcilerden yapay zekada önyargıya karşı atılım: ChatBlackGPT17 Haziran 2024 Pazartesi 10:34
  • Beynimiz uykuda geleceği tahmin etmeye çalışıyor13 Haziran 2024 Perşembe 22:04
  • Xiaomi ilk elektrikli otomobili SU7 ile Apple’dan sonra Tesla’ya da rakip oldu12 Haziran 2024 Çarşamba 20:18
  • Kanserin tespiti için yapay zeka temelli bilgisayar programı geliştirildi12 Haziran 2024 Çarşamba 19:22
  • Elon Musk-OpenAI çekişmesi Apple'ın ChatGPT entegrasyonu sonrası yeniden alevlendi12 Haziran 2024 Çarşamba 18:20
  • Musk, OpenAI ile entegrasyonu halinde Apple cihazlarını şirketlerinde yasaklayacak11 Haziran 2024 Salı 21:40
  • İnsan beyninden "yaşayan bilgisayar" üretildi11 Haziran 2024 Salı 19:30
  • Mars'ta 60 olimpik yüzme havuzu büyüklüğünde donmuş su keşfedildi11 Haziran 2024 Salı 18:29
  • İspanya'da mezarlıklar güneş enerjisi tarlasına dönüştürülecek10 Haziran 2024 Pazartesi 16:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti