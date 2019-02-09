Haftada bir veya iki kere seks yapmak, vücuttaki ummunoglobulin antikorunu devreye sokarak bedeni olası virüslerden ve enfeksiyonlardan koruyor; böylelikle bağışıklık sistemi güçleniyor.

Cinsel ilişkiye girmenin haz vermenin yanında insan sağlığına olumlu etkileri bilimsel araştırmalarla destekleniyor, böylelikle sağlıklı bir cinsel ilişkinin insanın hem ruhunu hem de bedenini beslediği de gözler önüne seriliyor.