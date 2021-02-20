Yapılan operasyonda 10 adet eski eser bulundu !

İ.D.(E-26)’nin yönetiminde bulunan ve C.Z.(E-46)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada; eski eser nitelikli toplam 10 adet sikke bulunarak emare olarak alınmıştır.

19.02.2021 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Güzelyurt’ta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu İ.D.(E-26)’nin yönetiminde bulunan ve C.Z.(E-46)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada; eski eser nitelikli toplam 10 adet sikke bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen B.C.(E-56) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.