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Yapılan operasyonda 10 adet eski eser bulundu !

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İ.D.(E-26)’nin yönetiminde bulunan ve C.Z.(E-46)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada; eski eser nitelikli toplam 10 adet sikke bulunarak emare olarak alınmıştır.
Yapılan operasyonda 10 adet eski eser bulundu !

     19.02.2021 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Güzelyurt’ta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu İ.D.(E-26)’nin yönetiminde bulunan ve C.Z.(E-46)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada; eski eser nitelikli toplam 10 adet sikke bulunarak emare olarak alınmıştır.

     Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen B.C.(E-56) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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