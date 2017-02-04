Yapılan zamlarla verilen ödeneğini beceriyle geri aldı.

yapılan zamlarla verilen hayat pahalılığı ödeneğini büyük bir beceriyle çalışanının cebinden geri alan hükümeti, aynı beceriyle maaş ve özlük haklarını iyileştirmede ve topluma götürülen hizmet kalitesinde de göstermeye” davet etti.

Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Sendikası, “Temel tüketim maddesi ekmeğe, soğuk kış ayında tüpe elektriğe ve daha nicelerine yapılan zamlarla verilen hayat pahalılığı ödeneğini büyük bir beceriyle çalışanının cebinden geri alan hükümeti, aynı beceriyle maaş ve özlük haklarını iyileştirmede ve topluma götürülen hizmet kalitesinde de göstermeye” davet etti.

Sendika yaptığı açıklamada, 2010’dan sonra kamuda işe başlayanlarla, öncesinde girenlerin maaş farkı haksızca açılmaya devam ederken , Türk Lirasında yaşanan değer kaybıyla özellikle 2010 sonrası kamuda işe giren ve asgari ücretle çalışan vatandaşların alım gücünün dibe vurduğunu belirtti.

Açıklamada, “Belirlenen asgari ücretin ülke gerçekleriyle örtüşmediği gibi şubat ayında 2010’dan sonra kamuya girenlerin maaşlarına iyileştirme gerçekleştireceğini ifade eden Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı’nı gerçekçi bir zam yapmaya ve 47/2010 Kamu Çalışanları Aylık ve Ödeneklerinin Düzenlenmesi yasasını kaldırmaya bir kez daha davet ediyoruz” denildi.