Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

“Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamadan anlayabildiğimiz kadarıyla, ilgili tüzükte yapılacak değişiklikle, mimar, mühendis, avukat ve muhasebeciler, dershane, etüt merkezi çalışanları, casino çalışanları ve basın çalışanlarının da farklı formüllerle kapsama dahil edilmesi kararlaştırıldı. Madem ki mali olanak yaratılabiliyordu pek çok insan neden yaşamak zorunda bırakıldı bu "itilmişlik, kakılmışlık, yok sayılmışlık" hissini? Bu dönemde hemen her konuda olduğu gibi, bu konuda da zaten baştan itibaren yapılması gerekeni yaptırabilmek için neden bu kadar efor sarf etmek zorunda bırakıldık? Neyse umarım tüzük değişiklikleri sosyal adaleti sağlayacak bir şekilde yapılır ve umarım bundan sonraki konularda da bu "önce yapalım, tepkilere bakalım, sonra gerekirse düzeltiriz taktiği" izlenmez. Krizi böyle taktiklerle yönetmeye kalkmanın krize kriz eklemekten başka işe yaramadığının artık anlaşılmış olmasını dilerim!”