  • BIST 95.855
  • Altın 382,467
  • Dolar 6,8925
  • Euro 7,5238
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

"Yapılması gerekeni yaptırabilmek için neden bu kadar efor sarf etmek zorunda bırakıldık?"

» »
"Yapılması gerekeni yaptırabilmek için neden bu kadar efor sarf etmek zorunda bırakıldık?"
"Yapılması gerekeni yaptırabilmek için neden bu kadar efor sarf etmek zorunda bırakıldık?"

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

“Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamadan anlayabildiğimiz kadarıyla, ilgili tüzükte yapılacak değişiklikle, mimar, mühendis, avukat ve muhasebeciler, dershane, etüt merkezi çalışanları, casino çalışanları ve basın çalışanlarının da farklı formüllerle kapsama dahil edilmesi kararlaştırıldı. Madem ki mali olanak yaratılabiliyordu pek çok insan neden yaşamak zorunda bırakıldı bu "itilmişlik, kakılmışlık, yok sayılmışlık" hissini? Bu dönemde hemen her konuda olduğu gibi, bu konuda da zaten baştan itibaren yapılması gerekeni yaptırabilmek için neden bu kadar efor sarf etmek zorunda bırakıldık? Neyse umarım tüzük değişiklikleri sosyal adaleti sağlayacak bir şekilde yapılır ve umarım bundan sonraki konularda da bu "önce yapalım, tepkilere bakalım, sonra gerekirse düzeltiriz taktiği" izlenmez. Krizi böyle taktiklerle yönetmeye kalkmanın krize kriz eklemekten başka işe yaramadığının artık anlaşılmış olmasını dilerim!”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Tatar, Prof. Dr. Benter’i kabul etti15 Nisan 2020 Çarşamba 20:07
  • Kısmı sokağa çıkma yasağı gevşedi kazalar başladı!15 Nisan 2020 Çarşamba 20:05
  • İşte yeni mali destekten faydalanacak sektörler...15 Nisan 2020 Çarşamba 20:01
  • Bakanlar Kurulu kararları açıklandı!15 Nisan 2020 Çarşamba 19:34
  • KKTC'de bugün 171 test 2 pozitif vaka15 Nisan 2020 Çarşamba 18:18
  • UBP'de Mali toplantı yapıldı, tefecilerin elinde çekler yok açıklaması yapıldı15 Nisan 2020 Çarşamba 18:08
  • Dünya çapında vaka sayısı 2 milyonu aştı15 Nisan 2020 Çarşamba 17:55
  • Özersay:Çıkış yolu göstermek tarihi sorumluluğumuzdur, başaracağız15 Nisan 2020 Çarşamba 17:52
  • Zeytin ağaçlarının Coronası Xylella, Akdeniz'de yayılıyor15 Nisan 2020 Çarşamba 17:50
  • Gıda yardımı isteyenler Dikkat! Başvuruların nasıl yapılacağı açıklandı15 Nisan 2020 Çarşamba 17:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti