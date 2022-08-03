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Yapışık ikizleri 'sanal gerçeklik' ayırdı

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Kafalarından yapışık olarak dünyaya gelen üç yaşındaki Brezilyalı ikizler, son teknoloji yardımıyla ayrıldı. Aylarca süren sanal gerçeklik projeksiyonu sonrasında gerçekleştirilen ameliyat, dünyada ilk niteliği taşıyor.
Yapışık ikizleri 'sanal gerçeklik' ayırdı

Brezilya'da yapışık ikizler, 27 saatlik operasyonla ayrıldı.

Operasyon için Bernardo ve Arthur Lima'nın tomografi ve MR'larıyla sanal gerçeklik ortamı oluşturuldu.

Ekipler, sanal gerçeklik projeksiyonları üzerinde aylarca çalıştı.

DÜNYADA İLK

Dünyada ilk kez ayrı ülkede iki ayrı ekip aynı "sanal ortam odası"nda bir araya gelerek ameliyat yaptı.

7 AMELİYAT OLDULAR

Beynin bir kısmını ve kalbe kanı geri pompalayan damarlardan birini paylaşan İkizler, yedi ameliyat geçirdi. Sonuncusu 27 saat sürdü.

Ameliyata 100'e yakın sağlık çalışanı katıldı.

"UZAY ÇAĞI"

Ameliyata katılan doktorlardan biri, gerçekleştirilen işlemi "uzay çağı" olarak niteledi.

İkizlerin durumunun iyi olduğu, iyileşme sürecinin devam ettiği belirtildi.

AYRILAN EN BÜYÜK İKİZLER

Bernardo ve Arthur Lima, beyinleri yapışık olarak doğan ve ameliyatla ayrılan en büyük ikizler oldu.

60 BİN DOĞUMDA BİR

Her 60 bin doğumdan birinde bebekler yapışık ikiz olarak doğuyor ve bunların sadece yüzde 5’i beyinleri yapışık olarak dünyaya geliyor.

Dünyada her yıl 50 kadar ikizin başlarından yapışık olarak doğduğu tahmin ediliyor. Bu ikizlerden sadece 15’i, 30 günden daha fazla yaşayabiliyor.

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