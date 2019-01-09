Yaptıkları olay yaratmıştı! Son halini paylaştı: Kim benim için dua edecek?

Paylaşımlarıyla insanları korkutan Seher Tabar isimli 20 yaşındaki Instagram fenomeni, ilk paylaşımlarını yaptığı dönemlerde burnunu estetikle düzelttirdiğini ve aşırı kilo vererek güzel görünmeye çalıştığını söylemişti. Durumunun dünyanın dört bir yanında endişeyle karşılanması üzerine ise hesabından açıklama yapmıştı.

Tartışma konusu halini alan görüntüsünün ardında yatan gerçeği açıkladığındaysa milyonlarca kişi rahat bir nefes almıştı. Bakın Tabar yaptığı açıklamaların ardından nasıl paylaşımlar yapıyor?

Paylaşımları dünyayı ayağa kaldırmıştı

Tabar, hastanede çekilen bir pozunu paylaştı ve boynunu kırdığını ileri sürdü. Tabar kendisi için kaç kişinin dua edeceğini bilmek istediğini de söyledi.

Önce bu paylaşımıyla takipçilerini şaşırtan Tabar, birkaç gün sonra da bu kez duvara tırmanırken çekilen bir pozunu paylaştı.

Onun bu paylaşımları da takipçilerini kızdırdı. Bazıları da "Eğer Angelina Jolie'nin yerinde olsaydım benim benzerim olduğunu ileri süren böyle insanlara gücenirdim" yorumunu yaptı.

Önce mavi lensler takarak ve abartılı bir makyaj uygulayarak kendini Angelina Jolie'nin benzeri olarak tanıtan Tabar, "gerçek yüzünü" de Instagram takipçileriyle paylaştı.