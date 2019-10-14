Yaptırım teklifini sunan Graham: Başkan Trump’la konuştum, kararı Türkiye için akla gelebilecek en kötü şekilde oyun değiştirici olacak

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin etkili senatörlerinden biri olan ve Türkiye'ye yönelik yaptırım tasarısını da sunan Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump’la konuştuğunu ve başkanınkararının "Türkiye için akla gelebilecek en kötü şekilde oyun değiştirici olacağını" söyledi.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada biraz önce Trump’la konuştuğunu kaydeden Graham, şunları söyledi:

“Türkiye’nin Suriye’deki saldırısını durdurmak için Kongre’yle çalışmak yolundaki kararını tebrik ettim. Başkan Trump’ın kararı, tüm kötü açılardan Türkiye için oyun değiştirici olacak.

“Kuzeydoğu Suriye’deki katliamı durdurmamız ve bölgeyi istikrara kavuşturmamız IŞİD’in yeniden ortaya çıkışı ile İran’ın yükselişini önlememiz için elzem.”

Graham, yaklaşık 1 saat önce yaptığı paylaşımda da Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirmekte olduğu 'Barış Pınarı Harekâtı' sebebiyle İran'a uygulanan yaptırımlardan bu yana en "felç edici" yaptırımlar üzerinde çalıştıklarını ifade etmişti.