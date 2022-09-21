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Yara bandı benzeri teknolojik sıva acısız tedavi imkanı sunuyor

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ABD'li bilim insanları tarafından geliştirilen ve cilde zarar vermeden veya kılları çekmeden çıkan yüksek teknolojili bir sıva, kesik ve yaraların tedavisini çok daha az ağrılı hale getirebilir.
Yara bandı benzeri teknolojik sıva acısız tedavi imkanı sunuyor

Pennsylvania Üniversitesi’ndeki bilim insanları tarafından geliştirilen yara bandı benzeri deneysel sıva, sadece birkaç saniye suya batırıldıktan sonra yarayı kapatıp acısız bir şekilde soyulmasını sağlıyor.

Ancak cilt üzerindeyken, mevcut bandajların iki katı kadar yapışacak şekilde tasarlanır. Bu da yaraların iyileşme hızını yavaşlatabilecek bakteri, kir veya sürtünme ile temas etme şansını azaltır.

Daily Mail’de yer alan habere göre, evde veya hastanede tedavi gerektirebilecek yaralarda kullanılmak üzere tasarlanan teknolojik ürün, standart yapışkanlı bantlara göre çok daha işlevsel.

YENİ NESİL YAPIŞKAN BANT

Standart yapışkanlı versiyonlarda, özellikle alttaki deri yumuşak veya tüylü ise, çıkarmak neredeyse yaranın kendisi kadar acı verici olabiliyor.

Laboratuar testleri sırasında bilim insanları, deneysel yapıştırıcıyı cama uyguladılar ve bu da, şu anda sıvalarda kullanılanlardan daha güçlü bir yapışmaya sahip olduğunu gösterdi.

Fareler üzerinde yapılan ayrı testler, tüylerin de neredeyse tamamen sağlam kaldığını ortaya koydu.

Araştırmacılar daha fazla çalışma planlıyorlar ve bunun gelecek nesillerin pansumanları için yardımcı olacağını umduklarını söylediler.

Londra’daki Royal Free Hastanesi’nde plastik cerrahi profesörü olan Ash Mosahebi de, “Bu kulağa oldukça ilginç geliyor. Özellikle küçük çocuklar ve yaşlılar için cilt üzerinde daha yumuşak olan her şey memnuniyetle karşılanmalıdır” dedi.

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