Yara izlerini kelebeklere dönüştürüyor

Türkiye gibi Rusya’da da kadına yönelik şiddet yaygın bir sorun. Yasaların caydırıcı olmadığı ülkede dövme sanatçısı Yevgeniya Zakhar eşlerinden şiddet gören kadınların yara izlerine ücretsiz dövme yapıyor.

Yaraları kapatan dövmeler

Rusya’da parlamentonun alt kanadı Duma kamuoyunda “tokat yasası” olarak anılan tartışmalı bir yasa kabul etti. Buna göre erkeğin eşine uyguladığı şiddet sadece morluk ve sıyrığa sebebiyet vermesi halinde ceza gerektiren suç kapsamına alınmıyor; idari suç olarak sınıflandırılıyor. Rus dövme sanatçısı Yevgeniya Zakhar aile içi şiddet mağdurlarına yara izlerini kapatmak için ücretsiz dövme yapıyor. Kadınların öykülerini dinlemek

Geçen yıl sosyal medya hesabından bir ilan yayınlayan Yevgeniya aile içi şiddete uğrayan kadınlara ücretsiz dövme yapacağını duyurmuş. Ona bu fikri veren Brezilyalı bir dövme sanatçısı olmuş. Kısa sürede yoğun talep alan sanatçı, kadınların dövülme ve yakılma öykülerinin kendisinde yoğun stres yarattığını ve bu yüzden haftada sadece bir kadına randevu verebildiğini belirtiyor.

Acıya tekrar katlanmak

Karnına bir dövme yaptıran Guldar’ın yüzü acıyla buruşuyor. Dövme sanatçısı Yevgeniya “Etrafımın müşterilerle dolup taşacağını beklemiyordum. Günde iki ile dört kadın üzerinde çalışmam gerekiyor. Sorunun boyutu, insanların anlattıkları gerçekten dehşet verici” diyor. Yevgeniya’nın yeri başkent Moskova’nın bin 200 kilometre doğusundaki Ufa kentinde. Her yıl binlerce kadın öldürülüyor

Rusya’da aile içi şiddet uzun süredir var olan bir sorun. Polisin tahminlerine göre, tüm şiddet suçlarının yüzde 40’ı aile içinde gerçekleşiyor. Sadece 2013 yılı içerisinde yaklaşık 9 bin 100 Rus kadın ev içi şiddet sonucunda hayatını kaybetti. Şiddete Hayır adlı projeyi yürüten insan hakları avukatı Anna Rivina’nın açıkladığı rakamlara göre, aynı dönemde 11 bin 300 kadın da ağır yaralandı.

Şiddetin izleri

Yevgeniya solundaki müşterisi Lilya’nın yaralarını gösteriyor. Kadınlar yara izlerini kapatmak için genellikle kelebek ya da çiçek figürlerini tercih ediyor. Yaşadıkları ilişkinin dehşetini paylaşmaktan genellikle çekinmiyorlar. Yaraların kendilerinin seçtiği bir figüre dönüştürmek, özsaygılarını geri kazanmalarına ve travmayla baş ederken yeni perspektifler oluşturmalarına yardımcı oluyor.

Polisin yardımı yok

Yevgeniya uğurlamadan önce müşterisine sarılıyor. Şimdiye kadar binden fazla kadına ücretsiz dövme yapmış. Sanatçı bu mağdurların polisten yardım almadığını belirtiyor. “Kızlar konuşmaya genellikle istekli oluyor, zira bu onların yaralarından son kez bahsedişleri” diyen Yevgeniya şöyle devam ediyor: “İleride bahsetmeyecekler çünkü kendi güzel dövmelerinden söz edecekler, yaralarından değil.”