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Yaralama, Darp ve Mülke Tecavüz: Gemikonağı’nda Üç Kişi Arasında Yaşanan Kavga

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Yaralama, Darp ve Mülke Tecavüz: Gemikonağı’nda Üç Kişi Arasında Yaşanan Kavga
Yaralama, Darp ve Mülke Tecavüz: Gemikonağı’nda Üç Kişi Arasında Yaşanan Kavga

30.09.2024 tarihinde Gemikonağı’nda yaşanan bir olay, üç gencin kavga etmesiyle sonuçlandı. Olay, saat 00.30 civarında meydana geldi.

Tartışma Sonrası Saldırı

B.T. (19) ve İ.E.Ç. (21) arasında yaşanan bir tartışma, Y.B. (21)’nin kalmakta olduğu yurt odasında şiddete dönüştü. İddiaya göre, B.T. ve İ.E.Ç., Y.B.’nin odasına izinsiz girerek mülküne tecavüz ettiler. Ardından Y.B.’nin vücudunun çeşitli yerlerine vurarak darp ettiler.

Bıçaklı Yaralama

Yaşanan saldırı sırasında, Y.B. kendini savunmak amacıyla ikametgahından aldığı bir bıçakla İ.E.Ç.’yi sağ kolundan yaraladı. Olayın ardından her üç şahıs da polis tarafından tutuklandı.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili polis soruşturması devam etmekte olup, saldırının nedeni ve detayları araştırılmaktadır. Yaralı İ.E.Ç.'nin sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

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