Yaralama, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Kavga Ve Rahatsızlık

22.05.2023 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Alsancak’ta, aralarında yaşanan tartışma sonucu M.S.M.A.(E-25) ve M.K.B.R.A.(E-25) bir taraf, A.İ.(E-34) ve S.Ş.(E-36) diğer taraf olup birbirlerinin vücutlarına vurup kavga ettikleri sırada, M.S.M.A. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile A.İ.’yi sağ el bileğinden, S.Ş. ise sol el 3’üncü parmağından yaralanmıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.