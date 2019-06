23.06.2019 tarihinde, Gazimağusa’da bir diskonun avlusunda B.Y (E-23) ile B.C.E. (E-25) , A.M. (E-22) ve Ö.G. (E-25)'nin aralarında çıkan kavgada, B.Y. tasarrufunda bulunan cam parçasıyla A.M.’yi yüzünden yaraladı. B.Y., B.C.E. ve A.M. ve Ö.G tutuklandı

Olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü belirtildi.