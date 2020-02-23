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Yaralama , kavga ve rahatsızlık

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Yaralama , kavga ve rahatsızlık
Yaralama , kavga ve rahatsızlık

 

 22.02.2020 tarihinde saat 17:00 sıralarında Güzelyurt’da, Açık Pazar alanının arka kısmındaki bahçe yolu içerisinde, Ö.S.(E-24), A.S.(E-55), M.S.(E-28) ve F.S. (E-19) bir taraf olup N.K.(E-53), Ö.K.(E-25), R.K.(E-18), K.K. (E-25) ve A.K.(E-32) ile aralarında çıkan tartışma sonucu birlerinin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurmak sureti ile bir kavga ettikleri sırada Ö.S.(E-24) tasarrufunda bulunan bıçak ile N.K.(E-53)’yi sol bacağından, Ö.K.(E-25)’yi  sol uyluk kısmından, R.K.(E-18) sol arka kolundan, K.K.(E-25)’yi ise sırtından hafif şekilde yaralamıştır. Yaralanan şahıslar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görmüş oldukları ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olmuşlardır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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