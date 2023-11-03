Yaralama, Mülke Tecavüz, Ciddi Darp ve Tecavüz-İ Alet Taşımak

02.11.2023 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Akdeniz Köyünde, aralarında yaşanan tartışma sonucu V.T.(E-42) ve H.T.(E-18) bir taraf olup, C.G.(E-58)’nin ikamegahına izinsiz olarak girip mülküne tecavüz ettikten sonra V.T., C.G.’nin yüzüne kafasıyla vurup ciddi şekilde darp ettiği sırada, H.T. ise kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu keser ile C.G’nin başına vurmak suretiyle adı edileni yaralamıştır.

Ayrıca H.T., ikametgahta bulunan A.Z.(K-44)’nin gözüne yumruk vurmak suretiyle de adı edileni ciddi şekilde darp emiştir. Olay sonucu yaralanan C.G. ve A.Z., kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldular. V.T. ve H.T. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.