Yaralanan Şahıs

03.07.2023 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde bulunan bir apartman dairesinde, Maryan MALMİR (K-39) gaz ocağında yemek pişirdiği sırada, muhtemelen gaz ocağında takılı olan hortumun delinip oluşan gaz kaçağının patlaması sonucu her iki bacağından kısmen yanmıştır.
Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur.
Gaz patlaması sonucu, mutfaktaki elektrikli fırının ısı ayar bölümü ile bulaşık makinesinin ön kapak kısmı arızalanmış ve mutfak dolabı süpürgeliği kırılmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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