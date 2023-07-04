  • BIST 6.036,28
  • Altın 1617.298
  • Dolar 26.0595
  • Euro 28.4271
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABilimsel araştırma: Müzik, matematik becerisini geliştirmede etkili

Yaralanan Şahıs

» »
Yaralanan Şahıs
Yaralanan Şahıs

03.07.2023 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde bulunan bir apartman dairesinde, Maryan MALMİR (K-39) gaz ocağında yemek pişirdiği sırada, muhtemelen gaz ocağında takılı olan hortumun delinip oluşan gaz kaçağının patlaması sonucu her iki bacağından kısmen yanmıştır.

Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur.

Gaz patlaması sonucu, mutfaktaki elektrikli fırının ısı ayar bölümü ile bulaşık makinesinin ön kapak kısmı arızalanmış ve mutfak dolabı süpürgeliği kırılmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Derviş'in Limasol'daki malı iade edildi ve 345 bin euro ödendi!04 Temmuz 2023 Salı 10:57
  • EVKAF, kiracılarına faiz affı yapacak04 Temmuz 2023 Salı 10:01
  • Başbakan Ünal Üstel Ankara'da...04 Temmuz 2023 Salı 09:59
  • Arıklı: “Trafik Komisyonu’ndan cezaların ağırlaştırılmasını talep edeceğim”04 Temmuz 2023 Salı 08:43
  • Şefik: Halk, oy kullanmayarak bir mesaj vermeye çalıştı04 Temmuz 2023 Salı 08:28
  • Meclis, 13 Temmuz'da Sami Özuslu'nun yemin töreni için olağanüstü toplanacak04 Temmuz 2023 Salı 08:16
  • Kaçaklar yakalandı.. İşte detaylar...04 Temmuz 2023 Salı 07:53
  • Ara seçimde milletvekili seçilen Sami Özuslu mazbatasını aldı03 Temmuz 2023 Pazartesi 18:43
  • Erhürman: Ülkemizin potansiyelinden, uygarlığımızdan, canlarımızdan kaybediyoruz her geçen gün…03 Temmuz 2023 Pazartesi 16:08
  • 2023-2024 futbol sezonu transfer dönemleri belli oldu03 Temmuz 2023 Pazartesi 15:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti