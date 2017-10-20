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Yaralı halde bulunan köpek için yuva yaptırıldı

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Yaralı halde bulunan köpek için yuva yaptırıldı
Yaralı halde bulunduktan sonra LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından sahiplenilen ve tüm tedavi masrafları karşılanarak Ledra ismi verilen köpek için LTB’nin park alanı içerisine bir de yuva yaptırıldığı belirtildi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği Başkanı Seda Günsoy, Ledra’yı yaralı halde ve derileri yanmış şekilde bulduklarını, sosyal medyada yaptıkları paylaşımın ardından LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın kendileri ile temasa geçerek, onu sahiplenmek ve tedavi masraflarını karşılamak istediğini söylediğini aktardı.

Günsoy, LTB’nin duruma duyarsız kalmamasına teşekkür ederken, Ledra’nın da yeni yuvasında tedavisinin süreceğini ve 1 ay içinde derilerindeki yanıkların hap tedavisi ile tamamen giderileceğini ifade etti.
 

HARMANCI: “SOKAKTA ACI ÇEKEN BÜTÜN CANLILARIMIZIN AYNI OLANAKLARA SAHİP OLMASINI ARZU EDİYORUZ”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Ledra’nın sokakta yaşayan, şiddete maruz kalan ve acı çeken dostların bir temsilcisi olduğunu ifade ederek, şehrin bir ayıbı olan bu konuyu belediye olarak giderdiklerini belirtti.
Başkan Harmancı, “Biz Ledra’nın yardımseverliğin ve insanlığın bir sembolü olmasını istiyoruz. Onun yeri artık hazır, ama gönlümüzde tüm canlıların yerinin hazır olması temennisi var. Onun gibi tüm canlıların bakıma, ilgiye ve sevgiye ihtiyacı var. Hepsi için daha iyi bir hayat temennimiz bulunuyor. Sokakta acı çeken bütün canlılarımızın aynı olanaklara sahip olmasını arzu ediyoruz. Umarım sokaktaki canlıların şartları elbirliği ile daha iyi bir noktaya taşınır” dedi.

Kıbrıs Türk Hayvan Hakları Derneği’ne ve LTB’nin ilgili şubesindeki çalışanlara teşekkür eden Başkan Harmancı, “Ekiplerimiz çalışandan öte birer gerçek gönüllü olarak uğraş veriyor. Yeni barınak için çalışırlarken, gerek sokakta, gerek evlerde şiddet gören canlıların yardımına koşuyorlar” ifadesini kullandı.  Harmancı, Ledra’nın tedavisi için ABD’den katkı koyan Sema ve Gürgün Muharrem’e ve Ankavet Veteriner Hastanesi’ne ayrıca teşekkür etti. 

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