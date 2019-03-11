Yaralı KIB-TEK çalışanlarının tedavisi sürüyor

Geçtiğimiz günlerde görevleri başında oldukları sırada liftin üzerinde bulunan 2 KIB-TEK Çalışanı Salih Omaç ve Onay Misli, dikkatsiz bir sürücünün kendilerine çarpması sonucu yaralanmıştı.

EL-SEN’den yapılan açıklamada, iki KIB-TEK çalışanının tedavisinin sürdüğü, sağlık durumlarında herhangi bir hayati tehlike olmadığı belirtildi.

Sürecin takipçisi olacaklarını duyuran EL-SEN Yönetim Kurulu Başkanı Kubilah Özkıraç’ın sürece ilişkin açıklaması şu şekilde:

“Geçtiğimiz hafta görev başında oldukları sırada liftin üzerinde bulunan iki KIB-TEK çalışanı Salih Omaç ve Onay Misli, dikkatsiz bir sürücünün kendilerine çarpması sonucu yaralanmışlardı. Görevleri sırasında yaralanan emekçilerden Onay Misli’nin ameliyatı başarılı geçmiş ve şu anda Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavisine devam edilmektedir. Diğer emekçi üyemiz Salih Omaç ise Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden, Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilmişti. Omaç’ın ameliyatı bugün YDÜ Hastanesi’nde gerçekleşecektir. Sendika olarak her iki üyemizin de sağlık durumlarını yakından takip etmekte, gerekli tüm girişimleri yapmaktayız.

Değerli toplumumuz, bildiğiniz üzere sahada çalışan KIB-TEK emekçileri çok riskli ve tehlikeli bir görev üstlenmektedirler. Bu riskli ve tehlikeli görev sırasında KIB-TEK ne yazık ki bugüne kadar 6 tane görev şehidi vermiştir. Geçtiğimiz gün yaşanan kaza sırasında bu sayı daha da artabilirdi. Biz çalışanlar ne kadar önlem alsak da, ne yazık ki bazen karşı tarafın dikkatsizliği yüzünden çaresiz kalabiliyoruz. Evet, işimiz çok riskli ve tehlikeli ancak insanlarımızdan da beklentimiz, KIB-TEK’in çalışma yaptıkları alanlarda son derece dikkatli olmaları ve en ufak bir risk taşıyan girişimde bulunmamalarıdır.

Bu bağlamda tüm üyelerimize bire bir uyarı yapmamıza rağmen bir kez de kamuoyu önünde sahada çalışan tüm KIB-TEK emekçilerine güvenliklerini sağlamadan işe çıkmamaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.”