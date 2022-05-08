Yaralı Şahinin imdadına vatandaşlar koştu

Taşkent Doğa Parkı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bayağı şahin kanadındaki eski kırığa rağmen, duyarlı bir vatandaş tarafından bulunana kadar hayata tutundu.

Taşkent Doğa Parkı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bayağı şahin kanadındaki eski kırığa rağmen, duyarlı bir vatandaş tarafından bulunana kadar hayata tutundu.

Açıklamada, Girne bölgesinde bulunan bayağı şahinin, Yaban Hayat Hastanesine getirildiği ve ilk kontrollerinin ardından sol kanadında kırık ile birlikte eski açık yara görüldüğü bildirildi.

Kırığın eski olmasından dolayı müdahale için geç kalındığı belirtilen açıklamada, “ Yara temizlenip veterinerimiz tarafından badajlandı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamı şu şekilde:

“Maalesef sol kanadı düzelemeycek durumda olan bayağı şahin tedavi ve rehabilitasyonu bittikten sonra doğaya dönemeyeceği için yaban hayat barınağında hayatını en iyi şekilde sürdürmeye devam edecektir.”