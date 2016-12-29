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Yaralılarla ilgili flaş gelişme!

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Yaralılarla ilgili flaş gelişme!
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Girne-Değirmenlik anayolunda 29 Kasım’da meydana gelen kazada yaralanarak, hastanede tedavi gören 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı...

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Girne-Değirmenlik anayolunda 29 Kasım’da meydana gelen kazada yaralanarak, hastanede tedavi gören Havva Kamakamtorunları, Kamil Meşeli ve Doğukan Hüryaşar'ın bugün taburcu edildiğini duyurdu.

Hastaneden yapılan açıklamada, hastaların medikal ve cerrahi tedavilerinin tamamlandığı, devam eden fizik tedavilerinin Fizyoterapistler Derneği tarafından, hastaların evlerinde yapılmasının planlandığı ifade edildi.

Aynı kazada yaralanan Ferah Mutluel'in ise yarın taburcu edilmesinin planlandığı belirtildi.

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