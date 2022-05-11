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Yarasa, düşmanlarını arı gibi vızıldayarak korkutuyor

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Bilim ilk kez bir memelinin düşman türleri caydırmak için bir böceği taklit ettiğini belgeledi.
Yarasa, düşmanlarını arı gibi vızıldayarak korkutuyor
Fotoğraf: F. Deschandol and P. Sabine/Biosphoto/Minden Pictures

Nature’da yayınlanan habere göre, birçok hayvanın düşmanına yem olmamak için başka hayvanları taklit ettiği biliniyor. Bunların çoğu görünüme yansıyan taklitler. Örneğin bazı zehirli olmayan yılanlar, zehirli gibi görünecek şekilde evrim geçiriyor.

Hayvan ekoloğu Danilo Russo, böcek ve yarasa seslerine maruz kalan baykuşların davranışlarını inceledi, bazı yarasa türlerinin eşek arısı gibi vızıldadığını ilk kez belgeledi. 9 Mayıs’ta Current Biology dergisinde yayınlanan makale, bunun ses taklit ederek düşmanları savuşturmanın az sayıdaki örneğinden biri olduğu yazıyor.

Russo, bu bulgudan sonra konunun daha çok araştırılacağını ve ses taklidiyle hayatta kalan daha çok tür bulunabileceğini söyledi.

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