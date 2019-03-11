YARDER ve MİSP İrsen Küçük’ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı

Milli İradeye Saygı Platformu (MİSP) ile KKTC Yardımlaşma Dayanışma Derneği (YARDER), Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanı ve eski Başbakan İrsen Küçük için ortak taziye mesajı yayımladı.

Milli İradeye Saygı Platformu (MİSP) ile KKTC Yardımlaşma Dayanışma Derneği (YARDER), Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanı ve eski Başbakan İrsen Küçük için ortak taziye mesajı yayımladı.

Taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

“UBP eski Başkanı ve Başbakan İrsen Küçük’ün vefatı bizleri derinden üzmüştür. Ülkemizde büyük hizmetleri olan ve en büyük hizmetlerinden bir tanesi Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin açılması olan, bir çok projeye imza atmış birisi olarak kendisine Allah’tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı diliyoruz. Ülkemizin başı sağolsun.”