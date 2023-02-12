‘Yardım’ kamyonetinde uyuşturucu yakalandı

AA’nın haberine göre polis, uyuşturucu sevkiyatı yapacağını belirlediği iki kişiyi takibe aldı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda şüpheli bir kamyoneti durdurdu. Araçtaki iki kişi deprem bölgesine yardım malzemesi götürdüklerini belirtti.
Araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda su, çocuk bezi ve ayakkabı kolilerinin arasına gizlenmiş paketlerde 107 kilo 100 gram marihuana bulundu.
Sürücü M.K. (44) ve yanındaki F.B. (37) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.
AA
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.