  • BIST 115.430
  • Altın 326,572
  • Dolar 6,1402
  • Euro 6,6687
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAGürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

Yardım Temalı 2020 Girne Satranç Turnuvası

» »
Yardım Temalı 2020 Girne Satranç Turnuvası
Yardım Temalı 2020 Girne Satranç Turnuvası

Haftanın en farklı galibiyetini kazanan Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı , Haftanın Takımı
ünvanını kazandı. Güçlü rakibi Girne Halkevi Satranç Takımını 4 puanlık önemli bir farkla
yenerek puan sıralamasında üst sıralara tırmandı. Universalize Media Satranç Takımı ,
Özyalçın İnşaat Satranç Takımı ve Girne Deniz Plaza Satranç Takımları haftanın diğer başarılı
takımları oldu. Berabere kalan takımlar yalnızca konumlarını korudular. Kalan son iki tur büyük bir
çekişmeye sahne olacaktır.9.-tur-3.jpg

9.Tur Sonuçları

Pia Bella Satranç Takımı 3.0 - 5.0 Universalize Media Satranç Takımı
Villaggio Templos Restaurant ST 4.0 - 4.0 Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı
Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 4.5 - 3.5 Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST
Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 6.0 - 2.0 Girne Halkevi Satranç Takımı
Doğan Türk Birliği Satranç Takımı 4.0 - 4.0 BSW Holding Satranç Takımı
Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 4.5 - 3.5 Magic Touch Satranç Takımı9.-tur-1.jpg

 

9.Tur Sonunda Oluşan Puan Sıralaması
1 . Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 39.0 Puan
2. Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 39.0 Puan
3. Doğan Türk Birliği Satranç Takımı 37.5 Puan
4. Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 37.5 Puan
5. Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 37.5 Puan
6. Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 37.0 Puan
7. Villaggio Templos Restaurant ST 36.5 Puan
8. BSW Holding Satranç Takımı 35.0 Puan
9. Magic Touch Satranç Takımı 34.5 Puan
10 . Pia Bella Satranç Takımı. 33.5 Puan
11. Girne Halkevi Satranç Takımı 32.5 Puan
12. Universalize Media Satranç Takımı 32.5 Puan9.-tur-2.jpg

 

10. Turda Karşılaşacak Takımlar
Universalize Media Satranç Takımı - Magic Touch Satranç Takımı
BSW Holding Satranç Takımı - Özyalçın İnşaat Satranç Takımı
Girne Halkevi Satranç Takımı - Doğan Türk Birliği Satranç Takımı
Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST - Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı
Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı - Girne Deniz Plaza Satranç Takımı
Pia Bella Satranç Takımı - Villaggio Templos Restaurant ST

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alptürk ve Sona Zirvede..!04 Şubat 2020 Salı 20:18
  • Kadınlar Finalinin Adı LAÜ-DAÜ..!04 Şubat 2020 Salı 20:17
  • Kupa Büyükkonuk’un..!26 Aralık 2019 Perşembe 16:36
  • Satranç’ta DAÜ Çifte Şampiyon..!26 Aralık 2019 Perşembe 16:32
  • Aren çeyrek finalde10 Aralık 2019 Salı 18:17
  • Rusya’ya doping skandalı darbesi09 Aralık 2019 Pazartesi 15:53
  • Engelliler, engel tanımıyor (60-45)03 Kasım 2019 Pazar 20:10
  • 19. Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Oyunları tenis müsabakaları başladı17 Ekim 2019 Perşembe 09:24
  • İskele'de düzenlenen Fikret Yağcıoğlu Anı Turnuvası Katılımı yüksek oldu07 Ekim 2019 Pazartesi 11:11
  • 7 dünya rekoru kıran Özyüksel: Çok yetenekli çocuklar antrenörler yüzünden bir yere gelemiyor26 Eylül 2019 Perşembe 09:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti