Yargı, ehliyet yolsuzluğuyla ilgili kararını verdi

Ehliyet işlemlerinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 4 kişi bugün Girne Kaza Mahkemesi’nde yargı karşısına çıktı.

Türkiye’de yaşayan ve adaya ayak dahi basmayan 24 kişiye sınavsız bir şekilde KKTC ehliyeti almalarını sağlamakla suçlanan Yahya Ergör, Taner Nusret, Münür Gayı ve Savaş Gözdeniz, bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, 4 zanlının teminata bağlanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

4 zanlıdan biri olan Ehliyet Müfettişi Savaş Gözdeniz'in ise Lefkoşa'da da benzer suç işlediği gerekçesiyle, bugün Lefkoşa'da teminat duruşmasına çıkması kararı verildi.