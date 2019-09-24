Yargı paketi sonrası binlerce kişi tahliye edilebilir

AKP'nin MHP ve CHP'ye sunduğu yargı paketi kapsamında Terörle Mücadele Kanunu’na, 'Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz' ibaresi eklendi.

AKP'nin MHP ve CHP'ye sunduğu yargı paketi kapsamında Terörle Mücadele Kanunu’na, 'Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz' ibaresi eklendi. Bu düzenleme sonrası 'terör propagandası' kapsamında tutuklanan binlerce kişinin tahliye edilebileceği belirtiliyor.

MHP’den sonra CHP’ye de sunulan 1. Yargı Paketi’yle, binlere kişiye tahliye yolu açılabileceği belirtilirken, soruşturma aşamasında azami tutukluluk süresi getirildi.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, 15 kanunda değişiklik öngören ve 67 sayfadan oluşan pakette öne çıkan bazı düzenlemeler özetle şöyle: