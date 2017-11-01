Yargıç 11 yıl sonra haklı çıktı: AİHM’den Güney Kıbrıs’a ceza

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Güney Kıbrıs’ı, Rum İş İhtilafları Mahkemesi eski Başkan Kostas Kamenos’un davasında mahkum ettiği bildirildi.

Alithia gazetesi “AİHM… Yargıcı Kovduğu İçin Kıbrıs Cumhuriyetini Mahkum Etti” başlıklarıyla verdiği haberinde, Kamenos’un 2016 yılında disiplin suçundan işten atılmasının ardından AİHM’e başvuruda bulunduğunu yazdı.

Kamenos’un, aynı yargıçların iddianameyi hazırladığını, davayı gördüğünü ve kendisini mahkum ettiğini belirterek, tarafsızlık ilkesinin ihlal edildiğini savunduğunu kaydeden gazete, AİHM’in Kamenos’u haklı bularak Güney Kıbrıs’ın üç ay içerisinde maddi zararlar için faiziyle 7 bin 800 Euro ve mahkeme masrafları için 10 bin Euro tazminat ödemesine karar verdiğini aktardı.

Gazete öte yandan başvuru sahibi Kamenos’un manevi tazminat talebini reddettiğini belirtti.