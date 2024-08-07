  • BIST 9980.06
  • Altın 2583.753
  • Dolar 33.5581
  • Euro 36.6562
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAYDÜ Büyük Kütüphane’de 10 bin “Nadir Eser” bulunuyor!

Yargıç da şaşırdı: 6 yıl nasıl kaçak yaşadın? Ne yedin? Ne içtin?

» »
6 yıldır kaçak yaşam süren Muhammed Kamala Uddin mahkemeye çıkarıldı. Yargıç Jale Ergünden, zanlıya “6 yıldır bu ülkede ikamet izinsiz kalıyorsun, bu süre içerisinde ne yedin, ne içtin, ne yaptın veya nerelerde çalıştın? diye sordu.
Yargıç da şaşırdı: 6 yıl nasıl kaçak yaşadın? Ne yedin? Ne içtin?

KKTC’de kaçak yaşam süren Bangladeş uyruklu Muhammed Kamala Uddin tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Kadir Çetin mahkemede olguları aktardı.

Polis, 6 Ağustos 2024 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Muhaceret Şubesine giriş-çıkış belgesi almaya gelen zanlının muhaceret kontrolünde 11 Kasım 2019 tarihinden beri ülkede ikamet izinsiz kaldığının belirlenerek, suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlıyla ilgili İçişleri Bakanlığından gerekli soruşturmanın yapıldığını, ülkede ikamet izinsiz yaşadığının teyit edildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Bangladeş vatandaşı olduğunu, KKTC’de yasal bir bağı bulunmadığını belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Yargıç Jale Ergünden, zanlıya 6 yıldır bu ülkede ikamet izinsiz kalıyorsun, bu süre içerisinde ne yedin, ne içtin, ne yaptın veya nerelerde çalıştın diye sordu. Zanlı ise günü birlik işlerde çalıştığını iddia etti. Yargıç, 6 yıl boyunca günü birlik iş bulup, yaşamanın mümkün olmadığını ifade ederek, zanlının doğruları söylemediğini ifade etti.

Ergünden, zanlıyı davası görülünceye kadar 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ertuğruloğlu: Türkiye’nin garantörlüğü, Kıbrıs Türkleri için yaşamsal önemde07 Ağustos 2024 Çarşamba 13:23
  • Berova, BEMSA Kültür Sanat ve Spor Derneği heyetini kabul etti07 Ağustos 2024 Çarşamba 13:22
  • KITSAB: Ülkeye daha çok turist getirmek için teşvik şart07 Ağustos 2024 Çarşamba 13:20
  • KTAMS, Açlık sınırını açıkladı!07 Ağustos 2024 Çarşamba 13:19
  • Maliye Bakanı Berova, Erenköy Direnişi'nde şehit düşenleri andı...07 Ağustos 2024 Çarşamba 12:26
  • 6 çocuğuyla polise sığındı...07 Ağustos 2024 Çarşamba 12:25
  • Yunanistan yolculuğu Haspolat’ta son buldu07 Ağustos 2024 Çarşamba 12:24
  • SON DAKİKA… FALYALI SUİKASTİNDE CEZALAR AÇIKLANDI…07 Ağustos 2024 Çarşamba 12:23
  • Ev arkadaşını kaçırdı, darp etti, hesabındaki parayı aldı07 Ağustos 2024 Çarşamba 12:22
  • Üstel: Kurultayımızda demokrasi örneği vereceğiz07 Ağustos 2024 Çarşamba 12:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti