Yargıç Tacan Reynar’a ölüm tehdidi!..

Yargıç Tacan Reynar’a yönelik ölüm tehdidinde bulunulduğu öne sürülüyor...

Taner ULUTAŞ

KKTC Meclisi damına çıkarak bayrak sallayan ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik saldırı ile Afrika Gazetesi önünde şiddet eylemi düzenleyenlere karşı verdiği kararlar sonrasında, şimşekleri üzerinde toplayan Tacan Reynar’a yönelik ölüm tehdidinde bulunulduğu öne sürülüyor.

Yargıç Tacan Reynar’a yönelik tehdit nedeniyle evi ile Mahkeme arasında Polis Eskortunun gidip geldiği ve yargıcın yakın koruma altına alındığı ileri sürülüyor.

Sosyal Medya’da büyük tepkilere neden olan tehdit ile ilgili olarak Murat Kanatlı, yargıca ölüm tehdidi başlığı ile yaptığı paylaşımda, “Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, Afrika Gazetesi davasından dolayı tehdit edilmektedir. Bu nedenle hem evinde, hem de mahkemede polis tarafından yakından korunmaktadır. Evi ile mahkeme arasında polis eskortu ile gidip gelmektedir. Birileri belli ki buraları dağ başı sandı. Zorbalıkla bizi sindirebileceğini sanmaktadırlar. Her hali ile belli oluyor ki, bu dava bildiğiniz davalardan değil, polisin tavrı da, başsavcı tavrı da, tehditler de bunu gösteriyor” dedi.

Özgür Kaçmaz ise yaptığı açıklamada, "Yargcımız ve yargımız yalnız değildir. Bu ülkede hukuk var. Herkes yaptığı suçun cezasını ibretlik bir şekilde almalı ki bir kere daha böyle olaylar yaşanmasın" ifadesinde bulundu.