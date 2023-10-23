Yargıçlığa atanan Mürsel ve Erkanlılar bugün düzenlenen törenle yemin etti

Yüksek Adliye Kurulu tarafından yargıçlığa atanan Evren Mürsel ve İzzet Erkanlılar, bugün sabah düzenlenen törenle yemin etti. Yüksek Adliye Kurulu Toplantı Salonu’nda yer alan yemin töreni, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik ve Yüksek Adliye Kurulu huzurunda gerçekleştirildi.

-Şefik Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik törende yaptığı konuşmada, Yüksek Adliye Kurulu tarafından atanan yeni yargıçlara başarılar dileyerek, yeni atamaların kendilerini her zaman heyecanlandırdığını söyledi. Ülkedeki dava yükünün mevcut yargıçlar için ağır olmaya başladığını, bu sebeple yargıç sayılarının arttırılması gerektiğini ifade eden Şefik, Mahkemeler Yasası’nın kaza mahkemelerinde bunu yapmaya olanak tanıdığını, ancak Yüksek Mahkeme Yargıcı sayısının sabit kaldığını kaydetti.

Ülke olarak bunun sorunlarının yaşanmaya devam ettiğine işaret eden Şefik, yakın bir zamanda Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin alt katında yapılacak tadilat sonrasında da iki yargıç odası ve iki salonun tamamlanması ve binalarda yer yaratılması oranında kaza mahkemesindeki yargıç sayısının da çoğaltılacağını belirtti. Şefik, “İnşallah yakın bir zamanda arzu ettiğimiz oran ve zamanda yargıç atamaları devam edecek” dedi. Şefik’in konuşmasının ardından öz geçmişleri okunan Evren Mürsel ve İzzet Erkanlılar yemin ederek, Yyargıçlığa atandı.

