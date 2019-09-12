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Yargıdan TRT'de Öcalan yayını kararı: İfade özgürlüğü

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Yargıdan TRT'de Öcalan yayını kararı: İfade özgürlüğü
Yargıdan TRT'de Öcalan yayını kararı: İfade özgürlüğü

Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın TRT Kurdi'ye çıkartılmasıyla ilgili yapılan suç duyurusuna savcılık, 'ifade özgürlüğü' diyerek soruşturma yapılmasına yer olmadığını söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Öcalan'ın konuşmalarında suç unsuru taşımadığını belirtti.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, yenilenen İstanbul seçimlerinde Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan'ın TRT Kurdi'ye çıkartılmasıyla ilgili yapılan suç duyurusu hakkında savcılık, 'soruşturma yapılmasına yer yok' dedi.

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Öcalan'ın TRT’ye çıkartılması ve Abdullah Öcalan'ın mesajının Anadolu Ajansı’nda yayınlanmasını ‘ifade özgürlüğü’ kapsamında değerlendirdi.

İstanbul’da yaşayan Nuri Başkapan adında adlı şikayetçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT Kurdi Genel Koordinatörü Mustafa Ekici ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı hakkında ‘terör örgütüne yardım ve yataklık, vatana ihanet, suçu ve suçluyu övme’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Şikayeti Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı inceledi. Savcılık, "Terör olayları toplumu en çok etkileyen hadiseler olmasından dolayı bu eylemlerin medya için haber değeri büyüktür"dedi.

'MEDYANIN HALKI BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ'

Savcılık şöyle devam etti: “Toplum tarafından en çok ilgi gören haberlerin terör haberleri olması nedeniyle bu haberlere yazılı, görsel, işitsel, dijital mecralarda hatta sosyal medyada sıkça yer verilmektedir. Terör haberlerinin önemi ve medyanın halkı bilgilendirme yükümlülüğü bu haberlerin medyada yer almasını zorunlu kılmaktadır. Haberlerin ilkeli, bilinçli ve propagandaya mahal vermeyecek şekilde ölçülü biçimde yayınlanması medyanın görevini yapmasını sağlar.”

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğü kapsamındaki ilkelerini hatırlatan savcılık, ‘Soruşturma yapılmasına yer olmadığı’ gerekçesini de şöyle açıkladı: “Basın organlarınca yayınlanan haberin toplumun ilgisini çeken, güncel bir niteliğe sahip olup halkı kin ve düşmanlığa sevk etmemesi, şiddete teşvik etmemesi ve nefret ayrımcılığı içermemesi, terör veya ayrılıkçı hareketleri övmemesi, yapılan faaliyetin basının haber verme özgürlüğü kapsamında kabul edilmesi gerektiğinden suç unsuru taşımadığı değerlendirilmekte.”

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