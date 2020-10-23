Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

21.10.20 tarihinde saat 04.00 raddelerinde Gazimağusa’da kapalı ancak kilitsiz balkon kapısından konut içerisine giren ve o esnada yatak odasında uyumakta olan D.Ö isimli kızın yanında şortunu çıkarıp mastürbasyo yapan yabancı uyruklu S. O. E., konutun başka odasında misafir olarak bulunan Ü.A tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildi ve polisin oraya gelmesiyle suçüstü hali tutuklanmıştı.

Aynı gün “ağır bir suç işlemek kastıyla konuta girme ve cinsel taciz” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan ve hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edilen zanlı bugün yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı ve ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak bir ay süre merkezi cezaevine gönderildi.

Bugünkü duruşmada, iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan PM Engin Yıldız, yemin altında şahadet vermek suretiyle olgularla ilgili mahkemeye anımsatmada bulundu.

Zanlının 21.10.20 tarihinde sabah saat 04.00 raddelerinde kilitsiz ancak kapalı balkon kapısını açmak suretiyle müştekinin kaldığı ikametgâhın içerisine girdiğini, o esnada yatak odasında uyumakta olan müştekinin yanına giderek şortunu çıkarıp mastürbasyon yaparken evde misafir olarak bulunan Ü.A tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildiğini söyleyen PM Yıldız, polisin haberdar edilip olay mahalline gitmesi sonucu zanlının suçüstü hal tutuklandığını belirtti.

İkametgâha girdiğini kabul eden ancak diğer suçlamaları kabul etmeyen zanlının KKTC ‘de yasal statü altında bulunduğunu belirten tanık polis, kendisine okunan yazılı dava tebliğini de kabul etmediğine değindi.

Zanlının yabancı uyruklu olması ve işlemiş olduğu suçun toplumda tedirginlik yaratan suçlar arasında bulunmasına vurgu yapan PM Yıldız, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının davasında hazır bulunmasını temetmek maksadıyla ve her halükârda 1 ay’ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi