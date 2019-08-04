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Yargıtay Başsavcılığı'nın beraat talebine rağmen eski Cumhuriyetçiler 100 gündür cezaevinde

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Yargıtay 16. Dairesi'nin kararı bekleniyor
Yargıtay Başsavcılığı'nın beraat talebine rağmen eski Cumhuriyetçiler 100 gündür cezaevinde

Cumhuriyet davasının avukatları, 18 Temmuz'da, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın davada verilen mahkûmiyet kararlarının bozulmasına ilişkin hazırladığı tebliğnamenin ardından Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne başvurdu. Yargıtay 16. Dairesi bozma kararı verirse 100 gündür cezaevinde olan eski Cumhuriyetçiler tahliye edilecek.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 18 Haziran tarihinde çözülmesi gereken sorunlardan birinin aynı dosyada sanıklardan bir kısmı Yargıtay’a giderken, bir kısmı ile ilgili Yargıtay yolunun kapalı olduğuna dikkat çekmiş ve “Yargıtay inceleme sonucunda o dosyadaki tüm fiilin vaki olmadığı hususları karar verilse bu kişinin içerde yatmış olduğu infazı, cezaevinde yatmış olduğu süreler hukuk devleti tarafından nasıl karşılanacak. Bu durum muhakkak düzeltilmelidir” demişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın davada verilen mahkûmiyet kararlarının bozulmasına ilişkin hazırladığı tebliğname üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne başvurarak dosyanın öncelikli olarak incelenmesini istedi.

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