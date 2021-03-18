  • BIST 1.570
  • Altın 410,897
  • Dolar 7,3817
  • Euro 8,8128
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA6405 test 29'u yerel 37 pozitif vaka

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin 'HDP ile PKK/KCK arasında fark yok' dedi; Demirtaş, Buldan ve Sancar dahil 687 kişi hakkında 5 yıl siyaset yasağı istedi

»
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin dün HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) açılmasını istemişti.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin 'HDP ile PKK/KCK arasında fark yok' dedi; Demirtaş, Buldan ve Sancar dahil 687 kişi hakkında 5 yıl siyaset yasağı istedi

Davanın açılması için Şahin'in iddianamesinin AYM Genel Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekiyor.

Önce Raportör bir ilk inceleme raporu hazırlayacak ve daha sonra AYM konuyu gündemine alacak.

AYM'nin kabul kararı halinde, kapatma davası başlamış olacak.

Bekir Şahin'in iddianamesinin ayrıntıları ise bugün belli oldu.

İddianamede, "HDP'nin devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği" belirtildi ve "Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzur ve güveni için HDP'nin temelli kapatılmasının hukuksal zorunluluk olduğu" kaydedildi.

İddianamede ayrıca 687 kişi hakkında 5 yıl siyaset yasağı talep edildi.

Bu kişiler arasında HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile eski eş başkanlardan Sezai Temelli ve partinin eski milletvekillerinden Sırrı Süreyya Önder de bulunuyor.

AYM'nin, siyasi yasak istenen partililerin, beyan ve eylemleriyle partinin temelli kapatılmasına neden olduğuna hükmetmesi halinde, bu kişiler kapatma kararının Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından itibaren 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamıyor.

HDP'ye 'kapatma davası' açıldı, aynı gün Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Quote Message: Aslında HDP ile PKK/KCK arasında bir fark yoktur. HDP silahlı terör örgütü PKK-KCK'nın siyasi görünümlü bir uzantısıdır. Davalı parti hiçbir milli meselede Türkiye'nin yanında yer almamış, karşısında kim varsa onların safında yer almayı tercih etmiştir. HDP, terör örgütü PKK/KCK'yı açıkça desteklemekten öteye geçerek onun bir organı gibi faaliyette bulunmuştur. HDP kongreleri örgütün propagandasının yapıldığı, teröristlere saygı duruşunda bulunulduğu 'PKK kongreleri' şeklinde cereyan etmiştir." from Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin

Aslında HDP ile PKK/KCK arasında bir fark yoktur. HDP silahlı terör örgütü PKK-KCK'nın siyasi görünümlü bir uzantısıdır. Davalı parti hiçbir milli meselede Türkiye'nin yanında yer almamış, karşısında kim varsa onların safında yer almayı tercih etmiştir. HDP, terör örgütü PKK/KCK'yı açıkça desteklemekten öteye geçerek onun bir organı gibi faaliyette bulunmuştur. HDP kongreleri örgütün propagandasının yapıldığı, teröristlere saygı duruşunda bulunulduğu 'PKK kongreleri' şeklinde cereyan etmiştir."

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin
 
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ailesini öldürüp intihar eden adamın akrabası: Yeğenimi Bitcoin yaktı17 Mart 2021 Çarşamba 21:05
  • Boşanma davası sonrası,eşinin bulunduğu aracı çarpıp durdurdu,tüfekle ateş etti17 Mart 2021 Çarşamba 20:46
  • Gergerlioğlu Meclis’i terk etmedi, HDP’liler oturma eylemi yaptı17 Mart 2021 Çarşamba 20:25
  • HDP'ye yönelik kapatma davası haberinin açıklanmasının ardından hızla yükseldi.17 Mart 2021 Çarşamba 19:39
  • Kapatma davası üzerine HDP MYK, Meclis’te olağanüstü toplandı17 Mart 2021 Çarşamba 19:38
  • HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açıldı17 Mart 2021 Çarşamba 18:51
  • Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı!17 Mart 2021 Çarşamba 14:29
  • Boğaziçi protestoları davası: 7 öğrenci bugün yargıç karşısına çıkıyor17 Mart 2021 Çarşamba 11:59
  • HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin bugün düşmesi bekleniyor.Twitter'da #GergerlioğluYalnızDeğildir ve #GergerlioğlunaDokunmayın etiketleri açıldı17 Mart 2021 Çarşamba 11:58
  • Akşener'den Bahçeli'ye tepki: 3 yıldır ortağına 'Andımız'ı okutun diyemeyenler şimdi karara isyan ediyormuş gibi yapıyor17 Mart 2021 Çarşamba 11:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti