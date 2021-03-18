Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin 'HDP ile PKK/KCK arasında fark yok' dedi; Demirtaş, Buldan ve Sancar dahil 687 kişi hakkında 5 yıl siyaset yasağı istedi

Davanın açılması için Şahin'in iddianamesinin AYM Genel Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekiyor.

Önce Raportör bir ilk inceleme raporu hazırlayacak ve daha sonra AYM konuyu gündemine alacak.

AYM'nin kabul kararı halinde, kapatma davası başlamış olacak.

Bekir Şahin'in iddianamesinin ayrıntıları ise bugün belli oldu.

İddianamede, "HDP'nin devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği" belirtildi ve "Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzur ve güveni için HDP'nin temelli kapatılmasının hukuksal zorunluluk olduğu" kaydedildi.

İddianamede ayrıca 687 kişi hakkında 5 yıl siyaset yasağı talep edildi.

Bu kişiler arasında HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile eski eş başkanlardan Sezai Temelli ve partinin eski milletvekillerinden Sırrı Süreyya Önder de bulunuyor.

AYM'nin, siyasi yasak istenen partililerin, beyan ve eylemleriyle partinin temelli kapatılmasına neden olduğuna hükmetmesi halinde, bu kişiler kapatma kararının Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından itibaren 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamıyor.

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