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Yargıtay, WhatsApp'ta 'Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' mesajını suç saydı, hapis cezası verdi

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Yargıtay, WhatsApp'ta 'Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' mesajını suç saydı, hapis cezası verdi
Yargıtay, WhatsApp'ta 'Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' mesajını suç saydı, hapis cezası verdi

Yargıtay, WhatsApp'tan gönderilen "Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim" mesajının cinsel taciz suçu oluşturduğuna hükmetti.

DHA'nın haberine göre WhatsApp'tan "Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim" mesajı nedeniyle hakkında kamu davası açılan sanığa 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan hapis cezası verildi.

Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği hükmün temyizi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 18'inci Ceza Dairesi, bozma kararı aldı.

Sanığın olay tarihinde gönderdiği 'Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' mesajının, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 105/1 ve 105/2-d maddesine uyan 'cinsel taciz' suçunu oluşturduğu gözetilmeden 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan hüküm kurulması nedeniyle yerel mahkemenin verdiği karar bozuldu.Kararda ayrıca sanık hakkında 'cinsel taciz' suçundan kamu davası açıldığı, sanığın eyleminin soruşturma aşamasında uzlaşma kapsamında olmadığı ancak yapılan yargılama sonucu sanığın eyleminin uzlaştırma kapsamına giren kişilerin 'huzur ve sükununu bozma' suçu olarak kabul edildiği hatırlatıldı.

TCK’nın 253'üncü ve 254’üncü maddeleri uyarınca uzlaşma hükümlerinin uygulanması gerektiğine işaret edilen kararda, sanığın hukuksal durumunun bu hükümlerin sonucuna göre belirlenmemesi, bozma kararına gerekçe gösterildi.

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