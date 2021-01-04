  • BIST 1.495
  • Altın 461,025
  • Dolar 7,3991
  • Euro 9,0674
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPilli: 20'si yerel 26 pozitif vaka

Yargıtay’dan aldatılan eşe soğuk duş!

»
Eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek mahkemeye başvuran kadın kocasının kendisine sadakatsiz olduğunu kanıtlamak için mahkeme heyetine CD ile delil sundu.
Yargıtay’dan aldatılan eşe soğuk duş!

Eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek mahkemeye başvuran kadın kocasının kendisine sadakatsiz olduğunu kanıtlamak için mahkeme heyetine CD ile delil sundu. Yargıtay’ın verdiği karara göre özel görüntülerin yasa dışı şekilde elde edilmiş olması kanıtı geçersiz kıldı.

DHA’nın yaptığı habere göre, bir süredir geçimsizlik yaşayan genç çift, 3. Aile Mahkemesi'nde karşılıklı boşanma davası açtı.

Davacı karşı davalı kadın, bir süre takip ettiği kocasının özel hayatına dair görüntüleri içeren CD'yi mahkemeye sundu.

Mahkeme, kocanın kusurlu olduğuna hükmedip kadın lehine nafaka kararı verdi.

Kararı erkek temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Davanın temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, taraflar evli bile olsalar özel hayatlarının korunması gerektiğinden, erkeğin özel hayatının CD'ye kaydedilmesinin 'özel hayatın gizliliğini ihlal eder' ve 'hukuka aykırı delil' niteliğinde olduğuna hükmetti.

Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:
 "Mahkemece davacı-karşı davalı kadın tarafından dosyaya delil olarak sunulan CD hükme esas alınarak davalı-karşı davacı erkeğe sadakatsiz davrandığı vakıası kusur olarak yüklenilmişse de, CD'nin erkeğin 'Özel hayatının gizliliği' ihlal edilmek suretiyle hukuka aykırı yolla elde edildiği anlaşılmaktadır. Hukuka aykırı delil hükme esas alınamaz. CD'nin hukuka aykırı delil niteliğinde olması sebebiyle davalı karşı davacı erkeğe sadakat yükümlülüğüne aykırı davranış vakıasının kusur olarak belirlenmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir. Davalı-karşı davacı erkeğin yoksulluk nafakasına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince; Yerel mahkemenin boşanma hükmü, taraflarca temyiz edilmeyip, 02.03.2018 tarihinde kesinleşmiştir. Davacı-karşı davalı kadının yargılamanın devamı sırasında 15.09.2018 tarihinde evlendiği anlaşılmakla, evlendiği tarihten sonra yoksulluk nafakasının talep edilmeyeceği ancak evlenme tarihine kadar yoksulluk nafakası alabileceği dikkate alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2020 enflasyonu yüzde 14,60 oldu04 Ocak 2021 Pazartesi 11:43
  • MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu kim oldu? (Serhat Doğramacı mı, Barbaros Yoloğlu mu?)04 Ocak 2021 Pazartesi 09:06
  • Maske uyarısı yaptı, kafası taşla yarıldı… Mahkeme doktoru darp eden zanlıyı serbest bıraktı03 Ocak 2021 Pazar 23:42
  • Buldan: MHP'den gelen parti kapatma açıklamaları Cumhur İttifakı içerisinde bir çatlağın olduğunu gösteriyor03 Ocak 2021 Pazar 23:10
  • Metropoll Araştırma: Yüzde 57 parlamenter sistemi istiyor03 Ocak 2021 Pazar 22:45
  • Kuş Sürüsüne Çarpan THY Kargo Uçağı Atatürk Havalimanı'na Zorunlu İniş Yaptı03 Ocak 2021 Pazar 17:15
  • Metropoll’den Erdoğan ve MHP’yi üzecek anket…03 Ocak 2021 Pazar 09:47
  • THY’den açıklama: İngiltere'den yolcu gelişleri durdurulmuştur02 Ocak 2021 Cumartesi 23:00
  • Kırşehir'de kayıp olarak aranan genç, kız arkadaşıyla öldürülmüş bulundu02 Ocak 2021 Cumartesi 22:30
  • Bursa'da eşini pompalı tüfekle öldüren koca tutuklandı: 'Başkasına gitmesin diye vurdum' demişti02 Ocak 2021 Cumartesi 22:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti